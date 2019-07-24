С 27 июля по-новому: где курить нельзя и сколько может это стоит?

Источник материала: Навiны Камянеччыны

В Беларуси с 27 июля вступят в силу новые нормы ответственности за курение в общественных местах.

Если курильщики будут демонстративно нарушать установленный антитабачным декретом порядок, то это повлечет за собой штрафные санкции в размере до 4 БВ.

При этом такой участи не избегут и любители электронных сигарет. Студентам и преподавателям в университетах, училищах, колледжах, других общеобразовательных учреждениях также курить запрещено, находясь на территории таких заведений.

Теперь штраф до 102 рублей светит за курение в рабочем кабинете, подъезде, лифте. Также нельзя курить в автомобиле в присутствии детей не достигших 14 лет.

Запрещается курение на детской площадке, за что теперь накажут штрафом (хотя ранее таковое было законом не запрещено). Такая мера грозит и детям до 16 лет, причем за невыполнение обязанностей по их воспитанию родителям грозит штраф до 255 рублей (10 базовых).

Курение также запретят в следующих местах:

Рынки и торговые центры,

Спортивные лагеря,

Пляжи,

Детские площадки,

Остановки общественного транспорта,

Поезда.

Летние террасы и заведения общепита также станут зонами свободными от курения. Для этого в ресторанах и кафе должны быть оборудованы специально отведенные места.

ИНТЕРЕСНО:

В 2018 году в Беларуси за курение в общественных местах наказали более 11,5 тыс. человек. За январь-апрель 2019 года к ответственности за курение привлекли около 3,5 тысячи человек, по информации СБ .