В преддверии Всемирного дня борьбы с гепатитом в областной больнице работает «прямая» телефонная линия

Источник материала: Навiны Камянеччыны





Все чаще в последнее время стали говорить о пандемии парентеральных вирусных гепатитов. И это небезосновательно: около двух миллиардов человек в мире инфицированы вирусом гепатита В, около 3% человечества заражено вирусом гепатита С.

Термин «парентеральный вирусный гепатит» объединяет различные самостоятельные формы воспалительного заболевания печени — вирусные гепатиты В, С и D. По механизму и путям передачи парентеральные гепатиты схожи с ВИЧ-инфекцией, но риск заражения ими выше.

ИСТОЧНИК ИНФЕКЦИИ:

больной острой, хронической или скрытой формой заболевания, а также носитель вируса.

Вирусы гепатитов выделяются с различными биологическими жидкостями — кровью, спермой, слюной, мочой, желчью, молоком матери, но наибольшую опасность заражения представляют кровь и сперма, в меньшей степени — слюна.

ЗАРАЖЕНИЕ ПРОИСХОДИТ:

-при пользовании общими шприцами, иглами и емкостями для введения наркотиков;

-при проведении пирсинга и нанесении татуировок;

-при половых контактах;

-в быту при пользовании общими предметами гигиены — зубными щетками, бритвенными и маникюрными приборами, полотенцами и др.

ГРУППА РИСКА:

Опасность инфицирования парентеральными гепатитами обусловлена, прежде всего, эпидемиологически опасными стереотипами поведения людей, такими, например, как внутривенная наркомания и беспорядочные сексуальные контакты. С этим связан в последние годы рост заболеваемости парентеральными вирусными гепатитами среди молодых людей (возраст 18-29 лет).

В большей степени подвержены риску инфицирования медицинские и другие работники, профессиональная деятельность которых связана с частыми контактами с кровью, ее препаратами и другими биологическими жидкостями, а также лица, перенесшие многократные медицинские манипуляции и вмешательства.

ОСНОВНЫЕ СИМПТОМЫ

Встречаются в различных сочетаниях при любых гепатитах: потеря аппетита, желтуха, головная боль, тошнота, рвота, озноб и лихорадка, боли в животе, обесцвечивание стула и потемнение мочи (моча цвета пива). Заболевание гепатитом не обязательно означает развитие желтухи. Зачастую гепатиты протекают под маской недомогания или вовсе без каких-либо проявлений, так что больной даже не подозревает о своей болезни. Следовательно, многие люди, которые были заражены вирусом, так никогда и не узнают о своем заболевании, но в силу этого незнания могут инфицировать других людей в течение длительного времени.

ПАРЕНТЕРАЛЬНЫЙ ГЕПАТИТ — ОПАСНОЕ ЗАБОЛЕВАНИЕ

При гепатите С частота хронизации процесса высокая и составляет около 50-80% и более. По сравнению с хроническим вирусным гепатитом В он встречается примерно в 4 раза чаще.

В целях предупреждения распространения заболевания в учреждениях здравоохранения используется одноразовый инструментарий, организован постоянный контроль режима стерилизации и дезинфекции. Доноры крови проходят тщательное лабораторное обследование.

НЕ ПОДВЕРГАЙТЕ СЕБЯ СОЗНАТЕЛЬНО РИСКУ ЗАРАЖЕНИЯ ПАРЕНТЕРАЛЬНЫМИ ВИРУСНЫМИ ГЕПАТИТАМИ!

Не употребляйте наркотики.

Воздерживайтесь от случайных половых связей.

Не практикуйте незащищенный секс, пользуйтесь презервативом.

Всегда соблюдайте правила личной гигиены и используйте только индивидуальные маникюрные, бритвенные приборы, эпиляторы и средства ухода за кожей и полостью рта.

Если приняли решение украсить себя пирсингом или татуировкой, то делайте это только в специализированных салонах.

ИММУНИЗАЦИЯ — НАИБОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНЫЙ СПОСОБ ПРОФИЛАКТИКИ ВИРУСНОГО ГЕПАТИТА В.

Вакцинопрофилактика против гепатита В включена в Национальный календарь прививок и предусматривает обязательную вакцинацию новорожденных (в первые 24 часа жизни).

Вакцинации по эпидпоказаниям подлежат:

медицинские работники, имеющие контакт с кровью и другой биологической жидкостью человека;

члены семей больных вирусными гепатитами;

лица, инфицированные другими гепатотропными вирусами (например, гепатита С);

лица, у которых произошел контакт с материалом, инфицированным вирусом гепатита В;

дети и взрослые, регулярно получающие кровь и ее препараты;

больные, находящиеся на гемодиализе, и онкогематологические больные;

больные перед плановой операцией, ранее не привитые и другие из группы риска.

Уверенность в том, что Вы не инфицированы, не только залог Вашего здоровья, но и залог безопасности Ваших близких.

За 6 месяцев 2019 год в Каменецком районе впервые выявлено среди взрослого населения 1 случай хронического вирусного гепатита В (что меньше областного показателя на 32%) и 6 случаев хронического вирусного гепатита С, что выше областного показателя на 38%.

Наталия Китаевская,

помощник врача-эпидемиолога Каменецкого районного ЦГиЭ.