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Губернатор Анкары: В атаке на белорусского дипломата нет политических мотивов

25.07.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Врачи оценивают состояние раненого советника посольства Беларуси в Турции Александра Поганшева как тяжелое. Ночью ему сделали экстренную операцию. Сейчас дипломат находится в госпитале.

Нападение произошло вечером в районе Чанкая турецкой столицы. Там расположено большое число дипломатических представительств разных стран. Стрелял в дипломата отставной турецкий военный.

«Полковник в отставке, которого мы считаем виновником этого нападения, совершил самоубийство в квартире своей сестры. Согласно первым данным, в этом инциденте нет политических мотивов. Но полицейские изучают все до мелочей. Расследование будет продолжено под надзором наших прокуроров», – заявил губернатор Анкары Васип Сахин. 

В момент нападения Александр Поганшев был с сыном. По данным турецкой полиции, мальчик не пострадал. Уже известно, что нападавший был соседом белорусского дипломата. 



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Накануне отставной турецкий военный выстрелил в советника посольства Беларуси в Турции Александра Поганшева.
 
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