Губернатор Анкары: В атаке на белорусского дипломата нет политических мотивов

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Врачи оценивают состояние раненого советника посольства Беларуси в Турции Александра Поганшева как тяжелое. Ночью ему сделали экстренную операцию. Сейчас дипломат находится в госпитале.

Нападение произошло вечером в районе Чанкая турецкой столицы. Там расположено большое число дипломатических представительств разных стран. Стрелял в дипломата отставной турецкий военный.

«Полковник в отставке, которого мы считаем виновником этого нападения, совершил самоубийство в квартире своей сестры. Согласно первым данным, в этом инциденте нет политических мотивов. Но полицейские изучают все до мелочей. Расследование будет продолжено под надзором наших прокуроров», – заявил губернатор Анкары Васип Сахин.

В момент нападения Александр Поганшев был с сыном. По данным турецкой полиции, мальчик не пострадал. Уже известно, что нападавший был соседом белорусского дипломата.