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Губернатор Анкары: В атаке на белорусского дипломата нет политических мотивов
25.07.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Врачи оценивают состояние раненого советника посольства Беларуси в Турции Александра Поганшева как тяжелое. Ночью ему сделали экстренную операцию. Сейчас дипломат находится в госпитале.
Нападение произошло вечером в районе Чанкая турецкой столицы. Там расположено большое число дипломатических представительств разных стран. Стрелял в дипломата отставной турецкий военный.
«Полковник в отставке, которого мы считаем виновником этого нападения, совершил
В момент нападения Александр Поганшев был с сыном. По данным турецкой полиции, мальчик не пострадал. Уже известно, что нападавший был соседом белорусского дипломата.
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Накануне отставной турецкий военный выстрелил в советника посольства Беларуси в Турции Александра Поганшева.
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