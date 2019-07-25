|
27 июля «прямую телефонную линию» проведёт начальник Витебского областного управления Департамента охраны МВД Республики Беларусь полковник милиции Николай Михайлович Тылец
25.07.2019 — Разное | Клiч Радзiмы
Источник материала: Клiч Радзiмы
В субботу, 27 июля 2019 года, начальник Витебского областного управления Департамента охраны МВД Республики Беларусь полковник милиции Николай Михайлович Тылец проведет прямую телефонную линию.
Вопросы, касающиеся предоставляемых подразделениями охраны области услуг и их стоимости, требований, предъявляемых к кандидатам на службу, а также иные вопросы, интересующие граждан о деятельности службы охраны, можно будет задать с 09.00 до 12.00 по телефону: (8-0212) 27-80-31.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)