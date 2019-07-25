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27 июля «прямую телефонную линию» проведёт начальник Витебского областного управления Департамента охраны МВД Республики Беларусь полковник милиции Николай Михайлович Тылец

25.07.2019 — Разное | Клiч Радзiмы  
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Источник материала: Клiч Радзiмы

27 июля «прямую телефонную линию» проведёт начальник Витебского областного управления Департамента охраны МВД Республики Беларусь полковник милиции Николай Михайлович ТылецВ субботу, 27 июля 2019 года, начальник Витебского областного управления Департамента охраны МВД Республики Беларусь полковник милиции Николай Михайлович Тылец проведет прямую телефонную линию.

Вопросы, касающиеся предоставляемых подразделениями охраны области услуг и их стоимости, требований, предъявляемых к кандидатам на службу, а также иные вопросы, интересующие граждан о деятельности службы охраны, можно будет задать с 09.00 до 12.00 по телефону: (8-0212) 27-80-31.

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