Рассказ о том, как воспитанники детского дома семейного типа и их родители оздоровлялись на базе ДРОЦ «Надежда»

Источник материала: Клiч Радзiмы

С 11 по 18 июля 2019 года в ДРОЦ «Надежда» прошла смена для воспитанников детских домов семейного типа. Ее отличительная особенность в том, что дети находились в лагере вместе со своими родителями-воспитателями. В этом году в «Надежде» побывали семьи из Городка, Толочина и Шарковщины. Смена прошла в рамках совместного благотворительного социального проекта компании MasterCard Europe SA (Бельгия) и РОО » Белорусский детский фонд».

Доброжелательный коллектив работников «Надежды» постарался, чтобы у гостей остались незабываемые впечатления. Программа оздоровления была продумана таким образом, что за одну неделю дети и взрослые получили разнообразные оздоровительные процедуры, стали участниками многочисленных культурно-развлекательных мероприятий, проявили себя в декоративно-прикладном творчестве, укрепили здоровье в тренажерном зале и во время велопрогулок.

К каждому участнику смены был проявлен индивидуальный подход, а оздоровительные процедуры для группы отличались большим многообразием: разные виды аппаратного массажа, спектр водных процедур, спелеотерапия, лечебная физкультура, приём фиточая. Для помощи в решении проблемных вопросов во взаимоотношениях внутри семей была организована работа психолога.

Особая роль была отведена организации питания. Каждый участник смены имел возможность выбора меню. Рацион питания был удовлетворил вкусы всех участников смены. Ежедневно детям и взрослым предлагали мясные блюда, рыбу, целый арсенал кондитерских изделий, соки и фрукты. Каждое блюдо было приготовлено с любовью, а персонал столовой старался создать домашнюю атмосферу в помещении столовой.

Каждый день в «Надежде» был наполнен событиями, но коллективы детских домов семейного типа нашли время для совместной прогулки к Вилейскому водохранилищу, занятиям на уличных тренажерах и катанию на велосипедах.

Отзывы детей подтверждают, что в «Надежде» им было хорошо.

Виктория Косенко (г.п. Шарковщина): «Больше всего мне понравилось, что в столовой можно самостоятельно выбирать себе блюда. Моя оценка пребывания в «Надежде» — превосходно!»

Кристина Синица (г.п. Шарковщина): «Мне здесь все очень понравилось, особенно — разнообразие процедур. А ещё — наша квартира».

Александр Лучковский (г.п.Шарковщина): «Надежда» — это классно! Особый восторг у меня от спортивного зала и уличной спортивной площадки. Меня впечатлило разнообразие спортивного оборудования».

Надежда Лакотко (г.п. Шарковщина): «Мне очень понравилось в «Надежде». Я с удовольствием посещала медицинские процедуры, особенно — ванны».

Самые младшие гости, приехавшие из г.п. Шарковщина, — четырехлетняя Елизавета и шестилетний Леонид — сказали, что хотят ещё раз приехать в «Надежду».

Дети и родители из детского дома семейного типа г.Толочина выразили эмоции в стихах:

«Мы все с толочинской земли,

Здесь отдыхаем в первый раз.

В «Надежде» супер, просто класс!

Мы будем долго помнить вас!»

Семья из города Городка подготовила видеоролик, в котором ребята высказали свои впечатления об этой смене.

Все дети выразили мнение о том, что, побывав в красивом и гостеприимном лагере «Надежда», им очень хочется приехать сюда снова.

Родители-воспитатели и дети из детских домов семейного типа выражают признательность РОО «Белорусский детский фонд» и компании MasterCard Europe SA (Бельгия) за предоставленную возможность отдохнуть, оздоровиться, получить незабываемые впечатления, находясь в лагере вместе со своими семьями. Особую благодарность высказали родители-воспитатели, ведь все они в первый раз за годы работы в детских домах семейного типа смогли отвлечься от повседневных забот и качественно отдохнуть вместе с детьми.

В знак благодарности за отличный отдых, для работников РОО «Белорусский детский фонд» дети и родители подготовили большой оригинальный рисунок.

О. Обухова, директор ВОО РОО «Белорусский детский фонд»