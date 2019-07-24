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Что надо знать, если вам нет 18 и вы ищете работу

25.07.2019 10:40 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Помните Богдана, которому 14, и он не мог найти работу на лето? А Руслана, которому 16, и он считает, что работы — море, просто надо искать? Мы задались вопросом, кто же прав, и обратились в исследовательский центр РАБОТА.TUT.BY. Где легче найти работу, пока ты несовершеннолетний? И чего стоит опасаться? Ловите данные от 105 работодателей и 737 соискателей о трудоустройстве подростков.


Фото: burst.shopify.com

Где легче найти работу? Отвечают компании, родители и дети

В топ-5 вакансий, которые компании с большей вероятностью могут предложить кандидатам от 14 до 18 лет вошли работа пешим курьером, расклейщиком объявлений, распространителем листовок, упаковщиком-фасовщиком и грузчиком. Топ-3 возможностей работодателей совпал с предпочтениями соискателей. А вот вместо вакансий в сфере производства ребята 14−18 лет предпочли работу в сферах искусства (аниматором либо моделью) и HoReCa (официант, помощник менеджера, горничная), а также административную работу (прием звонков, обработка документов).

Столь популярная на рынке труда в целом сфера информационных технологий заняла лишь 9-ю позицию (у компаний по готовности взять на работу подростков) и 8-е место (по легкости трудоустройства у соискателей).

 
 

Как показали результаты опроса, 6 из 10 компаний готовы взять на работу сотрудников от 14 до 18 лет. Однако на деле практикуют трудоустройство подростков лишь 3 из 10 нанимателей.


График предоставлен РАБОТА.TUT.BY

Из трети работодателей, у которых есть опыт работы с подростками, больше половины респондентов нанимали их на проектную, сезонную и временную работы. Каждая вторая компания брала на стажировки и практики ребят от 14 до 18 лет. Частичную занятость предлагали в 4 из 10 случаев, постоянную работу — лишь в каждом шестом случае.


График предоставлен РАБОТА.TUT.BY

Почему только 3 из 10 компаний брали на работу подростков?

В ТОП-3 основных причин, почему компании не готовы брать на работу сотрудников от 14 до 18 лет вошли: отсутствие подходящих вакансий для таких кандидатов (50%), сложности при оформлении и юридические риски (40,9%) и низкий уровень ответственности у соискателей-подростков (40,9%).

В общем, переживать можно меньше: скорее всего, вас не берут не потому что вы плохой, а потому что у компании нет возможностей вас взять.

 
 

Есть также свои опасения по раннему трудоустройству у соискателей-подростков и их родителей. Большинство из них (72,7%) переживают из-за возможности работы на недобросовестных нанимателей, плохих условий труда (38,6%) и сложностей совмещения работы и учебы (37,8%).

 
 

При этом, по данным опроса, 3 из 10 компаний не только берут на работу подростков, но и осознанно отдают предпочтение таким кандидатам на определенные вакансии.

Ксения Садовская. Фото предоставлено РАБОТА.TUT.BY

— В нашей компании успешно работают сотрудники-подростки. На сегодняшний день самому младшему из них 15 лет. Более того, на такую работу как уборка зала и сбор заказов от гостей, мы охотнее всего берем подростков, нежели, к примеру, студентов, — отмечает Ксения Садовская, HR BP ООО «Бел Фуд Сервис», сеть ресторанов быстрого обслуживания KFC. — На нашем опыте мы убедились, что подростки очень вовлечены в работу. Это их самые первые деньги, и они максимально заинтересованы трудиться на наивысший результат.

Конечно, для многих работодателей есть определенные сложности и риски с наймом несовершеннолетних — это и 4-часовой рабочий день, и очень ограниченный перечень обязанностей, которые можно доверить такому сотруднику по технике безопасности и прочим законодательным моментам.

Наша сеть ресторанов KFC имеет и возможности, и желание трудоустраивать подростков. Для трудоустройства достаточно прийти в любой ресторан и озвучить нашему сотруднику свое желание работать в команде. В каждом ресторане есть специалист, который на месте может провести собеседование. Так, мы максимально упростили процесс трудоустройства для несовершеннолетних, а наша система оплаты труда и возможность заранее согласовывать свое рабочее время за неделю вперед позволяет сотрудникам комфортно планировать свое время на работу, учебу и отдых, — уверена Ксения.

Где в первую очередь искать работу?

Большинство родителей (72,7%) готовы помочь своему ребенку-подростку найти первое место работы. Наиболее подходящими каналами поиска были выбраны: друзья и знакомые (59,3%), сайты по поиску работы (49,9%) и государственные центры занятости (33,6%).

 
 

В вопросах поиска сотрудников-подростков каждый второй наниматель также полагается на друзей и знакомых (56,8%). Четыре из 10 компаний ждут, когда подросток сам обратится к ним за работой, а 35,1% ищут сотрудников-подростков там же, где и остальных кандидатов — на сайтах по поиску работы.

 
 

Без опыта работы и только начинаете свой карьерный путь? Посмотрите нашу подборку вакансий на частичную и проектную занятость по Беларуси.

 
 
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Цифрам надо верить. Для этих данных опросили 105 работодателей!
 
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