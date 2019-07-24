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Самолет МиГ-29 ВВС Азербайджана упал в море

25.07.2019 10:35 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Самолет МиГ-29 ВВС Азербайджана потерпел крушение во время тренировочных полетов, ведется поиск пилота. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на сообщение пресс-службы Минобороны республики.


МиГ-29. Иллюстративное фото. Источник: km.ru

«24 июля около 22:00 по местному времени (21:00 мск) была внезапно утеряна связь с самолетом Миг-29 ВВС Азербайджана, осуществляющим плановые учебно-тренировочные полеты в ночное время, и он исчез с радаров. По предварительной версии, военный самолет потерпел крушение и упал в Каспийское море», — говорится в сообщении.

По данным оборонного ведомства, принимаются неотложные меры по поиску и спасению пилота. По поручению министра обороны Азербайджана создана комиссия, которая начала расследование причин аварии.

 
 
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Он выполнял тренировочный полет и потерял управление.
 
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