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Президент Беларуси посещает с рабочей поездкой Ветковский район

25.07.2019 11:00 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Александр Лукашенко посещает 25 июля с рабочей поездкой Ветковский район Гомельской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Глава государства уже прибыл на птицефабрику хозяйства «Белоруснефть-Особино». Здесь ему доложат о социально-экономическом развитии всего региона и финансовом состоянии этого предприятия.

Президент Беларуси посещает с рабочей поездкой Ветковский район

Также в Ветковском районе Александр Лукашенко ознакомится с уборкой зерновых. В центре внимания будет хозяйство «Радуга-Агро». Ну а уже после глава государства посетит Ветковскую детско-юношескую спортивную школу, где покажут примеры и подходы к оздоровлению населения в чернобыльских районах.

Президент Беларуси посещает с рабочей поездкой Ветковский район

Люди в материале: Александр Лукашенко
 
 
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Новости Беларуси. Александр Лукашенко посещает 25 июля с рабочей поездкой Ветковский район Гомельской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Глава...
 
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