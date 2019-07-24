Президент Беларуси посещает с рабочей поездкой Ветковский район

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Александр Лукашенко посещает 25 июля с рабочей поездкой Ветковский район Гомельской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Глава государства уже прибыл на птицефабрику хозяйства «Белоруснефть-Особино». Здесь ему доложат о социально-экономическом развитии всего региона и финансовом состоянии этого предприятия.





Также в Ветковском районе Александр Лукашенко ознакомится с уборкой зерновых. В центре внимания будет хозяйство «Радуга-Агро». Ну а уже после глава государства посетит Ветковскую детско-юношескую спортивную школу, где покажут примеры и подходы к оздоровлению населения в чернобыльских районах.



