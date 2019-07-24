Новая техника и тест-драйв на полигоне. Что показал МЗКТ в свой день рождения

Источник материала: Tut.by

До развала Союза МЗКТ не был самостоятельным предприятием — он входил в МАЗ, производящий автомобили для «оборонки». Гражданская техника появилась в его ассортименте после того, как завод ушел в свободное плавание, начав выпускать продукцию под брендом Volat. Но все же он славен в первую очередь своими военными машинами — долгое время завод обеспечивал важные оборонные заказы для армий Беларуси и России. В этом году предприятию исполняется 65 лет. В честь этого руководство пригласило журналистов посмотреть на успехи организации. Мы не стали отказываться, а заодно и узнали, чем предприятие собирается зарабатывать в ближайшем будущем.





За счет чего сегодня живет завод

То, что сейчас можно увидеть на МЗКТ, более или менее характерно для большинства белорусских предприятий. За полчаса экскурсии по заводу нам довелось побывать в цехах, где стоит оборудование, поставленное из ГДР в годы перестройки, современные станки с ЧПУ за 300 тысяч долларов каждый (с 2006 по 2017 год на модернизацию было потрачено 110 миллионов долларов) и линии семидесятых годов. Но в целом завод колесных тягачей смотрится вполне прилично.

Вся техника проходит испытания сначала на уровне отдельных узлов, а затем в собранном виде. Производство может длиться более полугода: так, шасси МЗКТ-79221, на котором монтируются ракетные комплексы «Тополь-М» и «Ярс», собирают и отлаживают 270 дней.









Уже на заводе каждая единица военной техники должна «откатать» в испытательном цеху 400 километров. Для гражданских машин этот показатель вдвое ниже. Единственное, что никогда не испытывается на МЗКТ, — это вооружение, которое потом ставится на технику. «На заводе нет ни одного патрона», — заявил исполняющий обязанности главного инженера Алексей Римашевский.



Алексей Римашевский

Успехи в модернизации видны и по тому, как изменился рабочий процесс. По словам Алексея Римашевского, до 2012 года, когда предприятие было завалено заказами от российской оборонки, большой проблемой было соблюдать сроки. Причем задержки были перманентными.









Сейчас этой проблемы нет. Правда, потихоньку иссякают и заказы от военных России. Не потому, что их не устраивает качество работы МЗКТ. Просто масштабное перевооружение армии РФ, начавшееся примерно в 2009 году, завершается. А масштабы сотрудничества с другими странами в разы меньше.





Тем не менее, контракты заключаются и с Китаем, и с ОАЭ (куда вот-вот уедут 22 тягача-танковоза ), и с другими странами. Некоторые договоры долгосрочные, вплоть до 2025 года, некоторые — на единичные поставки. Теоретически география более чем обширна: ОАЭ, Египет, Турция, Иордания, Азербайджан, Алжир, Венесуэла, Вьетнам, Египет, Иран, Китай, Мьянма, Сирия, Туркменистан.

Впрочем, без конкретных цифр понять реальное положение дел на предприятии довольно сложно (а нам их не назвали — коммерческая тайна). Зато журналистам показали новую технику — преимущественно, гражданскую. Кроме уже упомянутого танковоза, к новинкам отнесли колесное шасси для ЗРК «Бук-МБ», терминальный тягач, пару моделей крановых шасси и машину под установку нефтегазового оборудования.

















Главный конструктор Василий Бурьян сообщил, что МЗКТ все больше отходит от «мазовского» прошлого и планирует полностью отказаться от дизайна кабин, хоть чем-то напоминающего модели «МАЗ». Кроме того, завод не производит беспилотную технику, по крайней мере, пока — работы в этом направлении не ведутся, хотя заказ на НИОКР от партнеров есть.

Тест-драйв на полигоне

Самой интересной частью мероприятия был тест-драйв колесной техники. Полигон «Утес», открытый в 1972 году, ведущий инженер-исследователь МЗКТ Вячеслав Климов называет «детским садом всех машин, созданных на заводе». А еще это практически Феникс, восстающий из пепла — только очень медленно. В девяностые завод не потянул расходов на охрану, земельный налог, поддержание инфраструктуры — и на несколько лет 30 тысяч гектаров испытательного полигона сдали лесхозу (по словам Вячеслава Климова — «как Аляску продали»).





Сегодня все понемногу возвращается на круги своя. Военные и гражданские машины вновь тестируются на «Утесе». Испытывать технику можно и год, и два — ведь «сырые» тягачи никто не хочет брать.

На полигоне отличные условия, чтобы проверить на прочность любую машину — плохие дороги, бездорожье, снежная целина зимой. Не хватает разве что барханов, чтобы испытывать то, что продается в ОАЭ и другие южные страны. Но все равно танкотранспортер, который отправляется в Эмираты, испытывали и принимали именно здесь.





На выбор журналистам предложили прокатиться на легковом бронеавтомобиле (последние могут со временем заменить советские бронетранспортеры), тактическом автомобиле и нескольких мощных колесных шасси. На одном из них монтируются зенитно-ракетные комплексы «Бук» и «Тор». Второй служит основой для топовых на сегодняшний день российских и белорусских вооружений: РСЗО «Полонез», ракетного комплекса «Искандер», антенных комплексов С-400 и машин обеспечения «Тополей» и «Ярсов». Мы же выбрали колесное шасси.





Модель машины, в которой мы прокатились — МЗКТ-7930. Среди множества шасси, которые завод поставлял и поставляет в Россию, это, пожалуй, лидер.

В данном случае перед нами «искандеровский» вариант — с механической коробкой передач. Скорость машины по грунтовой дороге порядка 40 километров в час. Ремни безопасности для машины не предусмотрены. Тряску сглаживают кресла с амортизацией. Наш водитель Максим замечает, что должно быть еще меньше — мы едем «порожняком», но в боевых условиях смонтированный на шасси ракетный комплекс изрядно добавит массы, и, соответственно, устойчивости.









Презентация новой техники МЗКТ стала лишь первым этапом в праздновании 65-летния завода. В пятницу, 26 июля, на Октябрьской площади, перед Дворцом республики, состоится выставка-показ техники предприятия. В субботу, 27 июля, с 10.00 до 14.00 на МЗКТ пройдет День открытых дверей, а вечером, с 17.00 до 21.00 на площадке перед проходной будет бесплатный концерт с участием белорусских звезд эстрады.