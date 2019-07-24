На Бобруйской столкнулись городской и международный автобусы

Источник материала: Tut.by

На улице Бобруйской в Минске столкнулись два пассажирских автобуса, сообщили AUTO.TUT.BY очевидцы происшествия. Об обстоятельствах аварии рассказали в автобусном парке № 2, которому принадлежит один из автобусов, попавший в ДТП.



Фото: twitter.com/ZhurYauhen

Авария произошла сегодня около 9.45.

— Автобус № 127 ДС Серебрянка — пл. Независимости поворачивал со стороны площади Независимости налево, под путепровод, на улицу Бобруйскую. Для этого он занял крайнюю левую полосу, с которой разрешен поворот. В соседней полосе в это время стоял еще один автобус, который также начал поворачивать налево, хотя из этой полосы это делать нельзя. В результате маневра два автобуса столкнулись. На место вызвали ГАИ, предварительно известно, что вины нашего водителя в произошедшем нет, — рассказали в автобусном парке № 2 Минска.

В МАЗ городского маршрута ехали пассажиры, никто из них не пострадал. Водитель травм также не получил. В самом автобусе растрескалось лобовое стекло, поврежден передний бампер и правое зеркало.

В автобусе, водитель которого, предположительно, нарушил ПДД, размещена табличка Минск-Санкт-Петербург, на нем установлены минские регистрационные знаки. В АП №2 предполагают, что "автобус принадлежит частной фирме и в нем ехали дети". Подтверждения этой информации пока нет.

После столкновения на улице был затор. На момент публикации новости его ликвидировали, а поврежденные автобусы убрали с проезжей части.