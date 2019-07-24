На фестивале в Бресте бесплатно выступят «Градусы»

Источник материала: Tut.by

Второй городской «Экватор Фест» пройдет 27 июля в Бресте . Хедлайнером праздника станет группа «Градусы». Брестчан и гостей города приглашают отдохнуть бесплатно.



Фото предоставлено организаторами

Фестивальная локация

Летний фестиваль пройдет возле ТРЦ «Экватор» на Гаврилова, 16 и займет 45 тыс. кв.м. На этой территории появится больше 50 локаций для семейного отдыха и образовательные, спортивные территории от брестских студий и клубов. В программе фестиваля — 10 часов живой музыки и интерактивы от ведущих. Музыкальным подарком станут хиты «Режиссер», «Голая», «Кто ты?» и другие песни от группы «Градусы». Специальные гости фестиваля — белорусская рок-группа Nizkiz и французский певец Мурад Бурауи. Также для гостей сыграют «Сразу май», Sparkle Sand, «Мандарины», Holiday, Drum Ecstasy.

Блогеры, стендаперы и интеллектуалы

На фестивале будет работать малая сцена для тех, кто хочет узнать что-то новое. С гостями фестиваля встретятся брестские YouTube-блогеры группа «КаМаДа», блогер- путешественница Катерина Раецкая, блогер-визажист Валерия Страдина и паркурщик Дмитрий Грицук. На малой сцене выступят брестские стендап комики, а к вечеру у желающих появится возможность показать свой стендап в формате импровизации перед открытым микрофоном. У интеллектуалов будет возможность сразиться в игре «Батл-квиз».

Детская территория



Фото предоставлено организаторами

Специальный уголок для детей организуют образовательные центры Бреста. Вместе с малышами тренеры и педагоги будут расписывать пряники, рисовать аниме, делать поделки из соломки, рисовать на настоящих мольбертах и участвовать в мастер-классе по развитию интеллекта. Для юных гостей установят более 10 аттракционов, также на «Экватор Фест» вырастет специальный город из конструктора.

Спидминтон, хулахупинг и встреча с игроком «Динамо-Брест»

На фесте появится спортивная территория с активными вовлечениями для всей семьи. На протяжении дня на ней можно познакомиться и примерить на себя разные единоборства, поучаствовать в мастер-классах по гимнастике с шарами и обручами, фрисби, дартсу, жонглированию мяча, армреслингу, спидминтону. Дополнительное движение будет в зоне показательных выступлений: здесь развернется паркур-зона, проведут танцевальные и мастер-классы по дефиле, своими навыками поделится роллер школа и студия хулахупинга. Для фанатов футбольного клуба «Динамо-Брест» развернется фан-зона, также у гостей появится возможность встретиться с игроком любимой команды и взять автограф.

Фудкорт и «выездная кухня»



Фото предоставлено организаторами

Наблюдать за исполнителями можно будет не только с танцпола, но и с нескольких relax-зон и фудкорта, который станет самой вкусной территорией для отдыха. Здесь предложат и привычные фестивальные блюда, и необычные угощения — жареное и крафтовое мороженое, бельгийские вафли, летние напитки. Для любителей гастрономии заработает специальная локация «выездная кухня», на которой будут мастер-классы, дегустации и кулинарные баттлы.

Онлайн-квест

Фестиваль запомнится музыкальным уголком, где под присмотром педагогов можно будет поиграть на разных музыкальных инструментах, выставкой картин к 1000-летию Бреста, бьюти-зоной с бесплатными мастер-классами по макияжу и интерактивным квестом. Этот квест поможет пройтись по фестивалю, причем каждому, у кого есть мобильный телефон. За активное участие в квесте и на разных локациях фестиваля гости смогут выиграть ценные подарки — путешествие в Египет, смартфон и другое.

Когда: 27 июля, 12.00 — 00.00. Где: Брест, ул. Гаврилова, 16 (ТРЦ « Экватор »). Сколько: бесплатно.

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