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Первые полгода - тренировки бесплатные. В Беларуси открылся первый инклюзивный зал по кроссфиту

25.07.2019 11:00 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Лиде официально заработал первый в Беларуси инклюзивный кроссфит-зал. Тренироваться там смогут как люди с инвалидностью, так и совершенно здоровые. GO.TUT.BY расспросил автора идеи Александра Авдевича и инструктора Виктора Захарьева о том, почему зал должен заинтересовать клиентов и для кого тренировки будут бесплатными.


Фото предоставлено Александром Авдевичем

Инициатором открытия инклюзивного кроссфит-зала выступил активист Александр Авдевич.

— Мы разрабатываем специальные методики круговых тренировок, где все упражнения подбираются так, чтобы человек с ограниченными возможностями не испытывал дискомфорта, — рассказывал TUT.BY лидчанин. — Например, если это турник, то со специальным подъемником. Даже сауну и баню мы сделали полностью доступными и удобными.

Раньше в Лиде не было возможности заниматься кроссфитом, подчеркивает Александр Авдевич:

— Были только фитнес или тяжелая атлетика. А ведь кроссфит — популярное сегодня направление.


На снимке — Александр Авдевич. Фото: Александр Васюкович

В апреле инклюзивный зал начал работу в тестовом режиме на базе ДЮСШ № 4 города Лиды. Первые шесть месяцев с момента запуска тренировки бесплатны для всех клиентов, позже они будут таковыми только для людей с инвалидностью.

Сейчас с посетителями инклюзивного зала работает инструктор-колясочник из Борисова Виктор Захарьев.

— У меня занимается семнадцать человек, семь из них — с инвалидностью. Возрастной диапазон — от 20 до 49 лет. Приходят и женщины, и мужчины, — говорит Виктор. — Если честно, думал, что желающих в районном центре будет меньше. Наверное, людей привлекает то, что здесь некого стесняться.

Борисовчанин считает, что наличие подобных тренировочных пространств поможет колясочникам избавиться от комплексов.


Виктор Захарьев. Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

— Из своего опыта знаю, что многие люди с инвалидностью закрываются от мира. Первые два года после травмы я сам отказывался покупать коляску, ползал по дому и тренировался по 16 часов в день, надеясь встать на ноги, но это не дало результата. Понял, что надо двигаться дальше.

По словам Виктора Захарьева, спорт помогает справиться с негативными эмоциями и делает сильнее физически и психологически.

— Без хорошей физической подготовки на коляске в принципе сложно передвигаться. А кроссфит включает сразу несколько важных составляющих: силу, кардио и выносливость. Мне кажется, это подходящий вид нагрузок как для здоровых людей, так и для многих колясочников. Я разрабатываю индивидуальный план тренировок под каждого клиента, учитывая его возможности и травмы. В час тренирую всего по два человека, так что клиенты постоянно под присмотром.

Инициатива «Инклюзивный кроссфит» реализована Лидской межрайонной организации общественного объединения «Республиканской ассоциации инвалидов-колясочников» при поддержке ПРООН в Беларуси и финансировании представительства Европейского союза в Беларуси.

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