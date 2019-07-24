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Курсы валют и криптовалют на сегодня

25.07.2019 — Разное | Новости Дзержинска  
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Источник материала: Новости Дзержинска

Евро покинул минимум более чем за 2 года в начале торгов 25 июля, биткойн +382.77.

Курс доллара поднялся на 0,0014 рубля до 2,0296 BYN/USD.

Курс евро подрос всего на 0,0009 рубля 2,2594 BYN/EUR. Напомним, что за предыдущие 17 торгов с начала июля европейская валюта смогла укрепиться лишь однажды, а вот суммарное снижение за это время составило 0,0666 рубля. По итогам вчерашних торгов евро оказался ниже двухлетнего минимума.

Курс российского рубля снизился всего на 0,0006 рубля до 3,2123 BYN/100 RUB.

Bitcoin − 10081.5$ (+382.77);

Bitcоin Cash/ВСС – 306.61$ (+17.94);

DigitalCash − 113.01$ (+4.74);

Еthеreum − 221.6$ (+15.76);

ZCаsh − 71.53$ (+2.59);

Monero − 82$ (+1.52).


 
Теги: Курсы валют
 
 
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Евро покинул минимум более чем за 2 года в начале торгов 25 июля, биткойн +382.77.
 
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