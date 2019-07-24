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Спортивно-патриотический лагерь «Орлёнок»

25.07.2019 — Разное | Новости Дзержинска  
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Источник материала: Новости Дзержинска

Большая часть каникул уже позади, но впереди целая смена в спортивно-патриотическом лагере «Орлёнок», которая началась 22 июля 2019 года.

Сам лагерь размещён на базе государственного учреждения дополнительного образования «Дзержинский районный центр туризма и краеведения». Воспитанников ждут без малого три недели полноценного отдыха на свежем воздухе в парке пейзажного типа на территории второй графской резиденции Гуттен-Чапских в Станьково, который является памятником садового-паркового искусства середины XIX века.

За три дня пребывания в «Орлёнке» ребята успели не только познакомиться, но и подружиться, а также принять участие в различных мероприятиях. Талантливые, неравнодушные, неординарные и весёлые воспитатели не дают детям возможности скучать в лагере. И уже с первых дней видно: у ребят с ними сразу установился контакт. И это очень важно.




Специалисты государственного учреждения «Территориальный центр социального обслуживания населения» провели беседу с воспитанниками лагеря по вопросам безопасного поведения и предложили принять участие в тематических играх.

Третий день в лагере был очень насыщенным: весело и очень интересно проходил шахматно-шашечный турнир, посвященный Международному Дню шахмат, который организовали специалисты государственного учреждения «Физкультурно-оздоровительный центр «Единство»». По итогам четырёх туров определились следующие победители: 1 место заняла Виктория Куликовская, 3 отряд, учащаяся средней школы №4 г. Дзержинска, 2 место - Павел Мурашко, 2 отряд, учащийся средней школы №1 г. Фаниполя, 3 место - Дмитрий Чибисов, 3 отряд, учащийся средней школы №2 г. Дзержинска. Также за проявленную инициативную помощь в проведении турнира отметили Александру Хацкевич, 2 отряд, учащуюся средней школы №1 г. Фаниполя.

Девочки и мальчики младшего школьного возраста принимали участие в мастер-классе «Бумажные фантазии». А также с огромным удовольствием и стремлением к победе, ребята проявляли скорость и ловкость в спортивной эстафете «Быстрая стрела».

Очень важным событием этого дня было торжественное открытие спортивно-патриотического лагеря «Орлёнок». Со словами напутствия перед воспитанниками выступили: директор лагеря, Марина Иосифовна Шпилевская, и старший воспитатель, Наталья Николаевна Коробко. Дети читали стихи, пели песни, отвечали на шуточные вопросы, устраивали флешмоб. Затем торжественно давали клятву воспитанников лагеря. Воспитатели, хоть и в юмористической форме, тоже давали клятву перед ребятами, а также принимали участие в конкурсах.

А в завершении третьего дня ребят ждал ещё один сюрприз - праздничная дискотека, посвящённая открытию спортивно-патриотического лагеря «Орлёнок».




 
Теги: знакомства
 
 
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Большая часть каникул уже позади, но впереди целая смена в спортивно-патриотическом лагере «Орлёнок», которая началась 22 июля 2019 года. ...
 
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