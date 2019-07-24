Лукашенко отправился в четверг в поездку в Ветковский район. Так, он посетил производственный цех "Новоселки" птицефабрики предприятия "Белоруснефть-Особино".





"Что касается "Гомсельмаша", поручение Турчину (первый вице-премьер - Sputnik) - подключайте правительство и немедленно разбирайтесь. "Гомсельмаш" всегда был, есть и будет в стране. Это 20-25 лет назад меня убеждали, нам не надо комбайны, ничего не надо и "Гомсельмаш" надо продать.





Сегодня мы видим, что это хорошая школа. Надеюсь, сегодня увидим новый комбайн, созданный буквально за год или два. Это хорошая группа ученых, конструкторов. Ни в коем случае нельзя загубить эту школу. И техника эта нужна. Но надо шевелиться", - сказал он.





Лукашенко поручил как можно скорее вывести предприятие на рентабельную работу. "Собирайтесь и думайте, но чтобы в будущем году мы перестали говорить о "Гомсельмаше" в отрицательном плане", - поручил Лукашенко.









Первый зампредседателя Гомельского облисполкома Геннадий Соловей доложил главе государства, что предприятие проходит финансовый аудит, постепенно разгружаются его склады. Сейчас рассматриваются различные концепции развития "Гомсельмаша".





Лукашенко согласился обсудить стратегии развития предприятия, при этом добавил: "к власти" на заводе надо приводить молодежь.











