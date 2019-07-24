«Рок за Бобров»: Юрий Дудь, Баста и еще 12 часов музыки!

Источник материала: Ежедневник





В настоящее время продано более 20 тысяч билетов, и цифра гостей продолжает расти.

В августе на аэродроме «Боровая» в Минске состоится уже двенадцатый по счету фестиваль «Рок за Бобров»! Продолжительность фестиваля увеличится до 12 часов. В нем примет участие 12 коллективов, как всегда, это будут лучшие и актуальные звезды рок и хип-хоп сцены. Фестиваль приглашает не только иностранные коллективы, но и дает возможность выступить молодым и перспективным командам. Что еще нас ждет?..

Известный ведущий, который обожает рок.

В этом году к бессменному ведущему фестиваля, музыканту Александру Помидорову, добавится звездный ведущий Юрий Дудь – один из самых популярных блогер рунета по данным Российского исследовательского агентства блогеров (РИАБ). Почти 20 лет Юрий строил классическую карьеру журналиста, пока в начале 2017 не запустил видеоблог на YouTube. Его интервью набирают от 2,1 млн просмотров до 25 млн.

Кстати, сам Дудь – настоящий панк, любит Sum 41, Pink, в постоянном плейлисте ведущего – подборка резвых хитов The Rolling Stones, Kiss и AC/DC, «Короля и Шута». Он брал интервью у многих хедлайнеров «Рок за Бобров», в том числе и этого года, поэтому сценарий ему, можно сказать, и не нужен, он прекрасно разбирается в лайнапе фестиваля: является поклонником Сергея Михалка и «Ляписов», близко дружит с Бастой, Little Big, «25/17», «Порнофильмами» и группой «Хлеб», которая записала джингл «Юрий будет Дудь». Композицию сочинили для финала чемпионата по виртуальному футболу, где Юрий был ведущим, но ее завернули из-за неаккуратного созвучия слов «Дудь» и «дуть». Позже журналист обратился к группе с просьбой использовать песню в своем шоу, ну и вот: «Юрий будет Дудь, Дудь будет Юрий».





Невероятный лайнап из музыкантов разных направлений.

Продолжительность фестиваля увеличится до 12 часов. В фестивале примет участие 12 коллективов, как всегда, это будут лучшие и актуальные звезды рок и хип-хоп сцены. Второе десятилетие подряд фестиваль продолжает собирать десятки тысяч гостей и приглашать самых топовых артистов, это не только знаменитые коллективы, но и молодые перспективные команды. Организаторы подбирают лайн-ап артистов так, чтобы угодить давним поклонникам события, но также и учесть вкусы поколения, которое на фестивале фактически выросло. Поэтому к «Мумий Тролль», «Баста» и «Ляпис-98» добавились новые хедлайнеры: Монеточка, Бакей, группы «Дай дорогу» и «Петля пристрастия» и многие другие. Так что на сцену поднимутся музыканты разных направлений, но точно объединенных одной идеей: быть не как все в своем творчестве, «рвать» танцпол и качать стадионы по всему миру. Кстати, после концерт можно будет посмотрять благодаря телетрасляции «Белтелерадиокомпании».

Огромный фудкорт и несколько лаундж-зоны.

Напомним, в прошлом году «Рок за Бобров» посетило не менее 45 000 человек, в этом году организаторы ожидают еще больше гостей, поэтому площадь фестиваля увеличивается с каждым годом и этот не станет исключением. А вместе с ним вырастет и зона фудкорта, так что нас ожидает еще большее разнообразие еды и напитков. Так, количество точек увеличится со ста до ста пятидесяти, а площадь самого фудкорта в целом будет составлять 300 на 150 метров, также изменилась и логистика расположения: теперь точки будут стоять «островками», а не в одну линейку, как в прошлом году. Для гостей продумано несколько лаундж- и фотозон. А прогнозы погоды обещают нам приятные +22, при которой комфортно танцевать и петь любимые песни весь день!

СПРАВКА

В 2018 году фестиваль собрал у сцены 45000 человек. Это абсолютный рекорд посещаемости платного фестиваля для нашей страны. Одним из главных критериев такого успеха является доверие зрителей к этому фестивалю. Даже без объявления хедлайнеров, люди охотно покупают билеты, например, на прошедший «Рок за Бобров» на старте продаж было куплено более 2000 билетов.

ЧТО: рок-фестиваль «Рок за Бобров».

ГДЕ: аэродроме «Боровая».

КОГДА: 3 августа.

ЦЕНА: от 44 рублей, ВИП - 103 рубля + комиссия билетного оператора.