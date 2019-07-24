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В белорусского дипломата стреляли в Анкаре

25.07.2019 11:11 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

В белорусского дипломата стреляли в Анкаре

Вечером 24 июля, в Анкаре (Турция) была совершена попытка убийства советника посольства Беларуси в Турции.

В белорусского дипломата Александра Поганшева, стрелял его сосед, бывший военный. Покушение было совершено, когда гражданин Беларуси гулял со своим сыном. Нападавший дважды выстрелил в советника посольства, а затем сам застрелился.

По предварительной информации, стрелявший страдал психическим расстройством.

Раненый дипломат был экстренно прооперирован. Сейчас его состояние оценивается как тяжелое.

 
 
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Вечером 24 июля, в Анкаре (Турция) была совершена попытка убийства советника посольства Беларуси в Турции.
 
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