Как стать Паваротти. Рецензия на биографический фильм о легендарном теноре

Источник материала: Аргументы и факты

Кинобиографии известных музыкантов появляются часто, но почти всегда их героями становятся легенды популярной музыки — как, например, Фредди Меркьюри в недавней «Богемской рапсодии» или Элтон Джон в совсем свежем «Рокетмене». Про оперных певцов, разумеется, ленты тоже снимали — в основном документальные, которые и показывали на тематических телеканалах и, фактически, для поклонников их творчества.

Режиссер Рон Ховард решил сделать невозможное — снять об оперном певце документальный фильм, которая будет на равных соперничать с лидерами проката. Задача трудная, но не невозможная, тем более что Ховард часто делал фильмы, основанные на реальных событиях — «Аполлон 13», «Игры разума», «Нокдаун», «Фрост против Никсона». Конечно, он не чурался и совсем другого кино — в его фильмографии есть, например, экранизации мистических романов Дэна Брауна и помощью с завершением сольного фильма о Хане Соло из «Звездных войн». В общем, Ховард режиссер весьма разносторонний. А в последние годы он увлекся документалистикой, причем документалистикой музыкальной.

В 2013-м он снял «Made in America» («Сделано в Америке») — картину об одноименном фестивале, который организовал рэпер Jay Z; в 2016-м вышел «Битлз: Восемь дней в неделю» — эта лента о легендарной группе принесла Ховарду премию «Грэмми» и несколько престижных номинаций. А его третьим документальным фильмом о музыке стал байопик оперного певца Лучано Паваротти.

Обращение именно к Паваротти вполне оправдано: знаменитый итальянский тенор ничем не уступает Битлам по известности, а в чем-то ливерпульскую четверку и превосходит. Он смог стать популярным в годы расцвета рок- и поп-музыки, вывел оперное искусство за пределы театра — в парки и на стадионы, сделал классические арии не уделом избранных театралов, а массовым увлечением. В общем, добился того, чего не смогли добиться его предшественники. А заодно показал, каким должен быть оперный певец, если он хочет идти в ногу со временем.

Для «Паваротти» Ховард проделал огромную работу. Он сумел поговорить с родственниками и наследниками певца, а также с его коллегами, учениками и сотрудниками, и они которые рассказали массу интересного о том, каким был легендарный певец на сцене и за её пределами. В фильме участвуют две жены Паваротти — Адуа Верони и Николетта Мантовани, — три его дочери, Пласидо Доминго и Хосе Каррерас (с ними Паваротти делал шоу «Три тенора»), рок-музыкант Боно из группы U2. И многие, многие другие — в картине приведены свидетельства более полусотни человек, лично знавших Лучано Паваротти. Рассказы дополняются архивными кадрами выступлений, домашними видео, фотографиями — и всё это позволяет проследить творческий путь певца и его личную жизнь от рождения в 1935 году и до смерти от рака в 2007-м.

Западные критики, правда, пожурили фильм Ховарда за излишнюю «отполированность» главного героя. Паваротти и в самом деле предстает в байопике излишне идеальным, словно многочисленные скандалы 90-х, связанные в том числе с разводом с первой супругой и женитьбой на совсем молодой девушке, возникли на пустом месте. Но Паваротти, которого представил зрителям Ховард, завораживает. В молодости он похож на растиражированный образ итальянского мафиози, потом он постепенно становится именно тем гением, которого запомнил весь мир. А в поздних видеоврезках можно увидеть совсем другого человека — сильно усталого и раздраженного тем валом негатива, который на него выплеснули недовольные фанаты.

Ховард ведет зрителя от одной вехи биографии певца к другой, ни на секунду не давая расслабиться. Но есть в картине несколько моментов, от которых просто захватывает дух — это исполнение девяти нот до второй октавы в опере Доницетти «Дочка полка» (за это его прозвали «королем верхних до») и первое выступление трех теноров (Паваротти, Доминго и Каррерас) в амфитеатре Рима.

Но в целом «полированность» легко объяснима. «Паваротти» — это не просто байопик известного (или легендарного) певца, хотя биографию Ховард излагает аккуратно, бережно и временами даже дотошно. Этот фильм, скорее, пособие «как стать звездой». До определенного момента уделом Паваротти — как и многих его коллег по оперной сцене — были арии в театрах. Театрах, конечно, престижных — вроде Ковент-Гардена, Ла Скала или Метрополитен Опера. Но лишь по настоянию менеджеров и промоутеров он вышел на совершенно другую аудиторию, начал давать сольные концерты, смог спеть, например, в Центральном парке Нью-Йорка для полумиллиона слушателей, и освоить популярные площадки, которые прежде принадлежали исключительно поп-звездам.

Разумеется, Лучано Паваротти был великим тенором безотносительно выступлений на стадионах с рокерами, проекта «Три тенора» или масштабных благотворительных акций. Просто всё это вывело его на совершенно другой, недосягаемый для многих уровень. Так что, может быть, кто-то еще возьмет себе в менеджеры отъявленную «сволочь» (так в фильме) и вовремя ответит на звонок концертного промоутера, который предлагает спеть для непривычной аудитории и на непривычной, но точно не оперной сцене. На такое, конечно, способны не все. Как не все способны на то, чтобы стать Паваротти.