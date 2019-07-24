До и после Романа. 5 известных мужчин Дарьи Жуковой

Источник материала: Аргументы и факты



На недавно открывшейся выставке в музее современного искусства «Гараж», посвященной экологии, его основатели Дарья Жукова и Роман Абрамович с удовольствием вместе позировали перед фотографами и встречали дорогих светских гостей. Глядя на идеальную картинку, даже не верилось, что эти двое находятся в разводе и уже давно являются только партнерами, а не мужем и женой. У бизнесмена своя личная жизнь, у Даши — своя. Более того, на днях стало известно, что она помолвлена с 34-летним греческим миллиардером Ставросом Ниархосом и, возможно, скоро снова выйдет замуж. Кому еще из известных мужчин приписывали романы с одной из самых завидных невест России, рассказывает "АиФ".

Марат Сафин

Прежде чем стать женой Романа Абрамовича, Даша встречалась с теннисистом. По слухам, красавец и ловелас Сафин прямо во время награждения на турнире «Большого шлема» назвал Жукову своей «девушкой», тем самым дав понять всю серьезность намерений в отношении нее. Но дорогу спортсмену перешел пусть не такой красивый, зато более состоятельный Роман Абрамович. С миллиардером Даша познакомилась на матче принадлежавшего ему футбольного клуба «Челси» в Барселоне. Эта встреча закончилась тем, что девушка довольно быстро рассталась с Сафиным, а бизнесмен ушел от жены Ирины, родившей ему пятерых детей. Влюбленные поженились в 2008 году, но перестали скрывать этот факт своей биографии лишь спустя много лет. По поводу развода пара придерживалась похожей позиции: долгое время они игнорировала все слухи о наметившемся разрыве и не давали никаких комментариев.

Леонардо Ди Каприо

Еще будучи в отношениях с Романом Абрамовичем, Дарья была случайно застукана папарацци в компании заядлого холостяка Леонардо Ди Каприо. На фото девушка прижималась к актеру, а он слегка приобнимал ее за талию. Иностранные СМИ, опубликовавшие эти кадры, тогда даже не признали в Жуковой жену миллиардера, назвав ее «очаровательной брюнеткой», но снимки обнародовали, ведь к тому моменту Лео расстался с очередной пассией — моделью Тони Гаррн — и всех интересовало, ради кого он бросил длинноногую красавицу.

Стоит отметить, что в союзе Жуковой и Абрамовича в это самое время уже не все было гладко. Журналисты писали о разладе в паре и увлечении Романа балериной Мариинского театра Дианой Вишнёвой. Развод между супругами действительно состоялся, но позже, а вот близкие отношения бизнесмена с танцовщицей не подтвердились, как, впрочем, и связь Даши с Ди Каприо. Их скорее связывала дружба. Актер часто посещал дом Жуковой и Абрамовича на Лазурном берегу Франции.

Дарья Жукова встречается с актером Ди Каприо? Подробнее

Вито Шнабель

Арт-дилер и владелец собственной галереи Вито Шнабель не раз появлялся на публике в компании известных женщин: Лив Тайлер, Деми Мур, Хайди Клум, Эмбер Херд и др. Но внимание российской аудитории он привлек к себе лишь после того, как итальянские папарацци из журнала «Chi» приметили этого брутала в компании Жуковой на горнолыжном курорте Санкт-Мориц. Стоит отметить, что в отличие от снимков с Ди Каприо фото с арт-дилером были не так безобидны: на одном из них Дарья лежит на плече спутника, а на другом Вито целует свою собеседницу, правда, ее лица уже не видно, поскольку мужчина будто бы специально закрыл его рукой. Конечно, в наш век фоторедакторов можно сделать какую угодно картинку, поэтому говорить о достоверности последнего снимка не приходится. Тем более что даже после инцидента Шнабель и его возлюбленная Хайди Клум продолжили появляться вместе на публике и расстались лишь через полгода.

Дерек Бласберг

Пока Дарья не завела свой личный аккаунт в Instagram в марте 2019 года, найти ее фотографии можно было, пожалуй, только на странице журналиста Дерека Бласберга. Когда же аккаунт у галеристки наконец-то появился, снимок Жуковой с молодым человеком стал одним из первых, которые она в нем опубликовала. Но не стоит искать здесь какой-то романтический подтекст. Эта парочка — всего лишь хорошие друзья, обожающие вместе посещать вечеринки и знаковые светские тусовки. Кстати, Бласберг частенько «изменяет» Дарье с другими известными дамами: его можно увидеть в компании Виктории Бекхэм, Гвинет Пэлтроу, Опры Уинфри и т. д.

Ставрос Ниархос

8 июня этого года Дарья Жукова отметила свой 38-й день рождения. Если верить прессе, то именно во время вечеринки, посвященной празднику, основательница центра современного искусства «Гараж» и 34-летний греческий миллиардер Ставрос Ниархос объявили о помолвке. По сообщениям инсайдеров, они поженятся в ближайшее время. Их роман длится примерно полтора года, за это время пару не раз замечали вместе на самых разных светских мероприятиях.

Стоит отметить, что до Жуковой молодой человек выбирал себе в спутницы не интеллектуалок, а скорее тусовщиц, связанных с миром шоу-бизнеса: Пэрис Хилтон, Линдси Лохан и Мэри-Кейт Олсен. В 2010 году Ставрос взялся за ум и перестал менять женщин как перчатки, начав жить гражданским браком с Джессикой Харт. Его отношения с моделью продлились семь лет, но, видимо, когда на горизонте появилась экс-супруга Романа Абрамовича, Ниархос сделал выбор именно в ее пользу.