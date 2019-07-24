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Лукашенко поручил правительству "немедленно разобраться" с Гомсельмашем и внести стратегию развития предприятия

25.07.2019 11:27 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

Президент Беларуси Александр Лукашенко поручил правительству подготовить стратегию развития ОАО "Гомсельмаш".

"Что касается "Гомсельмаша", поручение Турчину (Александр Турчин, первый заместитель премьер-министра - ИФ) - подключайте правительство и немедленно разбирайтесь. "Гомсельмаш" всегда был, есть и будет в стране", - заявил Лукашенко, посещая в четверг сельхозпредприятия в Гомельской области.

Как передает пресс-служба президента, глава государства подчеркнул, что предприятие как можно скорее надо выводить на рентабельную работу. "Собирайтесь и думайте, но чтобы в будущем году мы перестали говорить о "Гомсельмаше" в отрицательном плане", - добавил Лукашенко.

ОАО "Гомсельмаш" создано в 2013 году на базе завода "Гомсельмаш", основанного в 1930 году. Предприятие выпускает 11 моделей и 39 модификаций зерноуборочной техники. "Гомсельмаш" экспортирует почти 70% производимой техники, основным рынком сбыта является Россия.

В начале текущего года Госкомитет по имуществу (ГКИ) Беларуси включил "Гомсельмаш" в перечень ОАО, госдоли в которых планируется приватизировать в 2019 году. Для продажи предлагается 49,9% акций ОАО "Гомсельмаш". Предусмотрено, что в собственности правительства останется 50% плюс 1 акция. Акции "Гомсельмаша" продаются стратегическому инвестору с условием инвестировать не менее $500 млн. Инвестором должна быть компания, занимающая ведущее место в мировом рейтинге производителей сельскохозяйственной техники.

При условии выгодных предложений со стороны инвестора возможно принятие решения о продаже пакета акций до 75% минус 1 акция, сказано в сообщении ГКИ.

В марте Лукашенко назначил нового генерального директора ОАО "Гомсельмаш" Александра Новикова и потребовал "навести на предприятии порядок".

В апреле посол Беларуси в России Владимир Семашко констатировал, что отмечаются проблемы с поставками белорусской техники в Россию. "Например, экспорт "Гомсельмаша" просел на 40%. Абсолютно конкурентоспособная продукция, но есть барьеры", - заявил Семашко.

В начале года бывший посол РФ в Беларуси Михаил Бабич сообщал, что на правительственном уровне идет обсуждение возможностей расширения доступа продукции "Гомсельмаша" на российский рынок субсидируемых закупок сельхозтехники. Размер субсидии составляет до 25% от себестоимости производства комбайнов.

 
 
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Президент Беларуси Александр Лукашенко поручил правительству подготовить стратегию развития ОАО "Гомсельмаш". "Что касается "Гомсельмаша", поручение Турчину...
 
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