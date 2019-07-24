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Нападение на белорусского дипломата не связано с политикой – глава МИД Турции
Источник материала: Интерфакс
Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил об отсутствии политических мотивов в инциденте с ранением советника посольства Беларуси в Анкаре Александра Поганшева.
По словам главы МИД, он уже обсудил инцидент с белорусским коллегой Владимиром Макеем.
"По информации МВД и сотрудников дипломатического корпуса, имела место ссора, которая переросла в драку между дипломатом и его соседом-отставным полковником в одном из жилых комплексов в столичном районе ОР-АН. Никаких политических или иных мотивов в случившемся нет", - сказал Чавушоглу, которого цитирует турецкое агентство Анадолу.
По его словам, отставной военный пять или шесть раз выстрелил в Поганшева, после чего покончил жизнь самоубийством. Дипломат был незамедлительно доставлен в больницу и успешно прооперирован.
"На данный момент Поганшев находится в реанимации. Уже в четверг его переведут в палату. Безусловно, каждая операция сопряжена с риском, однако, по информации врачей, уже 25 июля состояние дипломата нормализуется. Надеюсь на скорое выздоровление дипломата", - сказал Чавушоглу.
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Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил об отсутствии политических мотивов в инциденте с ранением советника посольства Беларуси в Анкаре Александра Поганшева....
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