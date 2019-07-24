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Лукашенко пригрозил правительству тюрьмой за падеж скота

25.07.2019 10:57 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

Президент Беларуси Александр Лукашенко пригрозил правительству тюремным заключением, если не будет исправлена ситуация с падежом скота в сельском хозяйстве.

"Еще раз повторяю для правительства и на будущее: за падеж скота сядете в тюрьму. 85 тыс., по-моему, по прошлому году. Вы представляете, сколько бы это было мяса", - сказал Лукашенко в четверг в ходе рабочей поездки в Гомельскую область.

Как передает пресс-служба президента, Лукашенко поручил Генеральной прокуратуре продолжать вплотную заниматься данным вопросом. "Это недопустимо, то корма плохие, то то, то это – безалаберность. Обратите на это внимание. Я пока еще по-хорошему с вами разговариваю", - подчеркнул глава государства.

(последует)

 
 
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Президент Беларуси Александр Лукашенко пригрозил правительству тюремным заключением, если не будет исправлена ситуация с падежом скота в сельском хозяйстве. "Еще...
 
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