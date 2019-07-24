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СК Беларуси проводит проверку причин схода с рельс 15 цистерн с пропаном в Витебской области

25.07.2019 10:54 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

Следственный комитет (СК) Беларуси проводит проверку причин схода с рельс 15 вагонов с жидким пропаном в Витебской области.

"В настоящее время следователями изымается техническая документация и документация по проведенному обслуживанию на данном участке железной дороги. Проверку проводит следственное управление УСК по Витебской области. Устанавливаются обстоятельства произошедшего", - сказано в сообщении СК.

В ведомстве отмечают, что следственно-оперативная группа работала на месте происшествия.

"По данным следствия, в 18 часов 14 минут произошла сработка тормозов грузового поезда, следовавшего со станции Витебск до станции Минск через Оршу. В состав поезда входило 68 вагонов и цистерн. С рельс сошли 15 цистерн, в одной произошла утечка газа, которая ликвидирована сотрудниками МЧС", - отмечается в сообщении.

Как сообщалось, сход с рельсов 15 цистерн грузового поезда со сжиженным газом пропаном произошел в Витебской области 24 июля вечером. Всего в составе было 68 вагонов, в том числе 39 цистерн с газом, один вагон с древесиной, 28 порожних полувагонов. В одной из цистерн была обнаружена утечка газа. По информации МЧС, к 08:00 четверга утечка ликвидирована.

Оставшиеся на ходу 53 вагона были отбуксированы на безопасное расстояние. Пострадавших нет. В ликвидации последствий ЧС принимали участие 225 специалистов различных организаций и техника, в том числе три восстановительных поезда.

По информации Белорусской железной дороги (БелЖД), инцидент произошел на перегоне Замосточье-Богушевская участка Орша-Витебск при следовании грузового поезда N2029. Движение поездов временно организовано по измененным маршрутам.

 
Теги: Витебск, Минск
 
 
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Следственный комитет (СК) Беларуси проводит проверку причин схода с рельс 15 вагонов с жидким пропаном в Витебской области. "В настоящее время следователями...
 
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