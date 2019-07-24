|
Хакеры атаковали ряд белорусских предприятий. Как работает вирус
Источник материала: Tut.by
Волна кибервирусов прокатилась по белорусским предприятиям всех форм собственности. Об этом
На электронную почту фирмы приходит письмо якобы от деловых партнеров, которое может маскироваться под план, отчет, счет-фактуру и так далее. Но в прикрепленном файле с расширением «*.ехе» находится вирус.
Если сотрудники предприятия все же откроют вложение, на экране появится заставка об обновлении операционной системы. В это время программа будет составлять фиктивное платежное поручение на перевод денег на расчетный счет мошенникам.
Сотрудниками УРПСВТ МВД уже зафиксировано более 10 подобных кибератак. Последний случай был в Минске, где фирма лишилась 14 тысяч рублей.
Представитель МВд советует не активировать прикрепленные к письму файлы, если вы не уверены в отправителе. Не оставлять в компьютере электронный ключ — вирусиспользует его при генерировании платежного поручения. И, конечно, своевременно обновлять антивирусное ПО.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Уже зафиксировано более 10 подобных кибератак.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)