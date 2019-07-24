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Хакеры атаковали ряд белорусских предприятий. Как работает вирус

25.07.2019 11:48 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Волна кибервирусов прокатилась по белорусским предприятиям всех форм собственности. Об этом сообщил Кирилл Вяткин, заместитель начальника управления «К» МВД РБ.

На электронную почту фирмы приходит письмо якобы от деловых партнеров, которое может маскироваться под план, отчет, счет-фактуру и так далее. Но в прикрепленном файле с расширением «*.ехе» находится вирус.

Если сотрудники предприятия все же откроют вложение, на экране появится заставка об обновлении операционной системы. В это время программа будет составлять фиктивное платежное поручение на перевод денег на расчетный счет мошенникам.

Сотрудниками УРПСВТ МВД уже зафиксировано более 10 подобных кибератак. Последний случай был в Минске, где фирма лишилась 14 тысяч рублей.

Представитель МВд советует не активировать прикрепленные к письму файлы, если вы не уверены в отправителе. Не оставлять в компьютере электронный ключ — вирусиспользует его при генерировании платежного поручения. И, конечно, своевременно обновлять антивирусное ПО.

 
Теги: Минск
 
 
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Уже зафиксировано более 10 подобных кибератак.
 
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