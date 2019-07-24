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Samsung исправил недостатки своего сгибающегося смартфона и указал новую дату старта продаж

25.07.2019 11:38 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В феврале 2019 года мы рассказывали, что компания Samsung представила сгибающийся смартфон Galaxy Fold. Однако уже в апреле компания отложила запуск из-за проблем с дисплеем: посреди экрана смартфона почти в две тысячи долларов образовывалась выпуклость, и панель переставала работать. Сегодня Samsung заявил, что устранили некоторые конструктивные недостатки Galaxy Fold. Он будет доступен для покупки в неуказанную дату в сентябре, цена останется прежней — 1980 долларов. Об этом пишет The Verge.


Фото: Amelia Holowaty Krales / The Verge

Что же изменилось в новой версии? Ранее некоторые пользователи, получившие тестовый образец Galaxy Fold, думали, что на нем наклеена защитная пленка (на самом деле нет), пытались ее снять и повреждали дисплей. Теперь верхний защитный слой Infinity Flex Display расширен за лицевую панель, чтобы его точно не приняли за полиуретан или винил.

Galaxy Fold также получил дополнительную защиту от попадания мелкого мусора через шарниры, что могло приводить к поломкам и заклиниванию.

Верхние и нижние шарниры усилены новыми защитными колпачками. И для усиленной защиты дисплея под Infinity Flex Display были внедрены дополнительные металлические слои. Пространство между шарниром и корпусом уменьшилось.

Вы можете увидеть изменения на этом детальном изображении Galaxy Fold. Новая версия — впереди и ниже старой.


Заметна дополнительная деталь внутри шарнира, которая, вероятно, должна предотвратить попадание мусора и заклинивание

А вот как шарниры выглядят сзади (новая версия опять впереди и чуть ниже).


Более подробно исправленную версию можно разглядеть в этом видео.

 
 
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