Минчанин рассказал, как четыре года пробыл в СИЗО. А потом его оправдали четвёртый раз

Источник материала: KYKY

Минчанина Андрея Головача признали невиновным в получении взятки. Он просидел в заключении больше четырех лет, его трижды оправдывали. Журналистам TUT.by Головач рассказал , как продолжается жизнь после судебных тяжб. KYKY цитирует главное.

Кто такой Андрей Головач?

Главный инженер Минского завода колесных тягачей. Его задержали в мае 2015 года и вменили получение взяток на сумму более 180 тысяч деноминированных рублей. По первому делу Андрея оправдывали трижды, но в последний раз после оглашения приговора тут же снова арестовали в зале суда. Подозревали, что он получил взятку в размере 192 тысячи долларов и 35 тысяч евро. Обвинитель запрашивал девять лет колонии усиленного режима, но суд пришел к выводу, что Головач не совершал преступлений. Его освободили 19 июля 2019 года.

О первых днях на свободе

«Впечатления такие, что словами не передать. В выходные с дочками и внучками сходил в парк Челюскинцев, Ботанический сад. Устал. Когда столько лет сидишь в четырех стенах, движения практически никакого нет, отвыкаешь от длительной прогулки. Но все равно это было очень приятно, об этом так долго мечталось!

Первое, чего хотелось, – съесть жареной картошки с яичницей. В СИЗО привыкаешь к одним и тем же продуктам. Такие домашние хлопоты особенно начинаешь ценить, для меня, человека действий, сидеть в замкнутом пространстве очень сложно. Ничего сделать нельзя, некуда приложить руки».

О том, почему не сменил работу

«Я не боюсь ответственности. Сейчас все зависит не только от меня. Во-первых, приговор не вступил в законную силу, еще не известно, будет ли его обжаловать прокуратура. Во-вторых, решение о моем возвращении остается за руководством МЗКТ. Лично я бросать свой родной завод не хотел бы. Всю жизнь проработал на одном месте, и многое из того, что сделано на МЗКТ, сделано с моим участием. Завод многое для меня значит. Вся трудовая жизнь связана с ним».

О письмах из СИЗО

«Я очень благодарен своим защитникам за работу! Но самое главное – меня поддерживала моя семья. Переписка стала единственной возможностью общения. За эти годы отправил только жене 1036 писем, писал практически каждый день – это как поговорить с родным человеком. Сейчас привез все письма из изолятора домой, хочу их оставить. Прошлое нужно помнить, обязательно его оценивать, делать выводы».

О том, почему не признал вину, чтобы сократить срок

«Сокамерники спрашивали не раз, стоит признавать вину или нет. Всегда отвечал:

«Если ты совершил, признавайся, проси суд о снисхождении. Но если невиновен, зачем себя оговаривать?» Для себя решил, что буду бороться до конца».

О задержании сразу после оправдания

«Очень четко помню тот момент, и первая мысль: «Неужели сегодня буду спать дома?» А когда после оглашения приговора увидел оперативников, которые ко мне спешили, понял: ничего не будет. Наверное, так задерживать не по-человечески, хоть бы дали обняться с семьей. Это очень тяжело, когда не можешь дотронуться до родного человека, только в прошлую пятницу смог обнять жену и дочерей.

По закону свидания возможны достаточно часто, но это стало механизмом воздействия на человека. Если скажешь так – получишь свидание, не скажешь – не получишь. С точки зрения справедливости это неправильно. Например, первое свидание с женой мне дали через один год и семь месяцев после задержания, видели друг друга через решетку и стекло, когда говорить с человеком можешь, а дотронуться – нет. Всего у нас было пять-шесть свиданий».

О том, стоит ли бежать из Беларуси

«Каждый решает сам. Я придерживаюсь того, что если у человека есть родина, он должен жить на родине, работать здесь. Даже не рассматриваю варианты о переезде, уезжать из страны не собираюсь. Во-первых, потому что чувствую за собой правоту. Во-вторых, хочу заниматься любимым делом на родном заводе».

О том, что делать в такой ситуации

«У меня часто интересовались, что делать человеку в ситуации, в которой находился я.

Тут два варианта. Или биться головой о стенку, но это бесполезно и бессмысленно. Или доказывать свою правоту, неважно, сколько времени это займет.

Некоторые обвиняемые сидят и молчат на суде, я так себя не вел, старался каждому свидетелю задавать вопросы, доказывать суду свою правоту. Мне было легко в том смысле, что, когда ты говоришь правду, тебя невозможно запутать».

О том, чего не хватает в СИЗО

«Свободы! Больше ничего не нужно. От голода в изоляторе не умрешь. Самое страшное для человека – изоляция, начинаешь чувствовать беспомощность. Я всю жизнь считал, что человек – творец своей судьбы, он сам на нее влияет, а там от тебя ничего не зависит. Поднимают по расписанию, покормили, сводили на прогулку – и все».