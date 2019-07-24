БАТЭ переиграл «Русенборг» в матче второго раунда Лиги чемпионов

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Белорусский БАТЭ нанес поражение «Русенборгу» из Норвегии в первом матче второго квалификационного раунда Лиги чемпионов, передает «МИР 24».

Как отмечается, встреча, прошедшая в среду в Борисове, завершилась со счетом 2:1 в пользу БАТЭ. У хозяев мячи забили нападающий Игорь Стасевич, который реализовал пенальти, назначенный арбитром уже в начале игры, а также форвард Максим Скавыш в начале второго тайма. У «Русенборга» на 25-й минуте отличился хавбек Андерс Конрадссен.

Ответный поединок между командами пройдет 31 июля в Норвегии. Победитель данного противостояния сыграет с лучшим в паре «Марибор» (Словения) - АИК (Швеция) в третьем квалификационном раунде ЛЧ.