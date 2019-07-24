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БАТЭ переиграл «Русенборг» в матче второго раунда Лиги чемпионов

25.07.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Белорусский БАТЭ нанес поражение «Русенборгу» из Норвегии в первом матче второго квалификационного раунда Лиги чемпионов, передает «МИР 24».

Как отмечается, встреча, прошедшая в среду в Борисове, завершилась со счетом 2:1 в пользу БАТЭ. У хозяев мячи забили нападающий Игорь Стасевич, который реализовал пенальти, назначенный арбитром уже в начале игры, а также форвард Максим Скавыш в начале второго тайма. У «Русенборга» на 25-й минуте отличился хавбек Андерс Конрадссен.

Ответный поединок между командами пройдет 31 июля в Норвегии. Победитель данного противостояния сыграет с лучшим в паре «Марибор» (Словения) - АИК (Швеция) в третьем квалификационном раунде ЛЧ.

Напомним, сегодня свой первый в истории матч в еврокубках проведет тульский «Арсенал». Соперник российской команды – азербайджанский «Нефтчи». 



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Встреча, прошедшая в среду в Борисове, завершилась со счетом 2:1 в пользу БАТЭ. Ответный поединок состоится в Норвегии 31 июля.
 
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