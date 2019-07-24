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К 1000-летию города Бреста в Пинске пройдет бесплатное консультирование у нотариусов
25.07.2019 — Разное | Пинский Вестник
Источник материала: Пинский Вестник> 26 июля 2019 года с 10.00 до 15.00 нотариусы нотариальной конторы города Пинска (ул. Первомайская, 181), нотариальной конторы Пинского района (ул. Днепровской флотилии, 41) и нотариального бюро №4 города Пинска (ул. Иркутско-Пинской Дивизии, 36) проводят акцию, приуроченную к празднованию 1000-летия города Бреста, в рамках которой будут бесплатно консультировать всех желающих, обратившихся за получением консультаций во время проведения акции.
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26 июля 2019 года с 10.00 до 15.00 нотариусы нотариальной конторы города Пинска (ул. Первомайская, 181), нотариальной конторы Пинского района (ул. Днепровской флотилии, 41)...
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