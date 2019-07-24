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Сегодня в нашей стране отмечается День пожарной службы

25.07.2019 — Разное | Днепровская правда (Дуюровно)  
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Источник материала: Днепровская правда (Дуюровно)

Сегодня в нашей стране отмечается День пожарной службы

 

Пожарный — профессия не для каждого, скорее — для избранных. Эта профессия для людей сильных физически и духом, самоотверженных, с благородным сердцем и твердым характером. Они, не задумываясь, бросятся в горящий дом, будут рисковать собой, чтобы спасти жизнь другого человека.

История пожарного дела гласит: 166 лет назад, 25 июля 1853 года, был рассмотрен вопрос «О создании пожарной части в Минске». Именно этот день был принят за начало создания пожарной службы в Беларуси и отмечается сегодня как День пожарной службы. С тех пор славный и долгий путь прошла пожарная служба, многое в ней менялась, но оставалась основная задача — предупреждать, ликвидировать пожары, спасать.
Сегодня пожарные занимаются не только устранением огненной стихии. Их умелые, решительные действия направлены на различные спасательные операции, это и ликвидация последствий аварий на дорогах, оказание помощи на воде, ликвидация чрезвычайных ситуаций. Вышеперечисленное и не только входит в обязанности сотрудников Дубровенского районного отдела по чрезвычайным ситуациям.

Накануне 25 июля корреспондент «Дняпроўскай праўды» посетила пожарную аварийно-спасательную часть №1 в Дубровно. Начальник Дубровенского РОЧС Владимир Жизневский расставил основные акценты из жизни спасателей. И вот о чем узнали.

● Дубровенский РОЧС — это три ПАСП — Зарубский, Осинторфский и Баховский и одна пожарно-аварийная спасательная часть в Дубровно. На вооружении — 10 спецавтомобилей и вся необходимая амуниция для ликвидации чрезвычайных ситуаций.
● В ПАСЧ №1 г.Дубровно — трехсменный режим боевого дежурства. В каждом карауле по 6 бойцов, искушенных, сильных и смелых, которые действуют точно, профессионально, оперативно под командованием Сергея Терновцева, Дмитрия Самсоновича, Дениса Шинкевича.
● Службу несут 52 спасателя. В январе в мужской коллектив Дубровенского РОЧС пришла Елена Велейшикова. Девушка работает старшим инспектором группы делопроизводства.
● Статистика оперативной ситуации по Дубровенскому РОЧС в нынешнем году такая: зарегистрировано 117 выездов, из них 17 — на очаги возгорания, в том числе 8 — на пожары.
● Ежедневно спасатели шлифуют свои теоретические знания, совершенствуются, чтобы очередной вызов завершился успехом: в их расписании каждодневные занятия по физической и пожарно аварийно спасательной подготовке, учения.
● Экстремальные условия работы требуют отличной физподготовки и организованности спасателей, мгновенной реакции и самоотдачи.


Сегодня в нашей стране отмечается День пожарной службы

Тренировки и занятия спортом, совершенствование профессионального мастерства — требования, продиктованные профессией и жизнью. И сотрудники службы им полностью соответствуют. Команда Дубровенского РОЧС постоянный участник и призер различных районных спортивных соревнований.
Также ежегодно в области среди работников подразделений МЧС проводится спартакиада, где Дмитрий Самсонович, Владимир Ганчаренок, Владимир Белкин, Юрий Бонарев и другие достойно представляют свою часть.

● Спасатели Дубровенщины проводят активную информационно-разъяснительную работу среди населения района, профилактические мероприятия, пропагандистские акции, цель которых одна — привитие культуры безопасности жизнедеятельности.
Чаще всего, причиной пожаров на территории нашего района являются неосторожное обращение с огнем, нарушение правил эксплуатации печей и электрооборудования, детская шалость с огнем. Поэтому большое значение в своей работе инспекторы РОЧС уделяют профилактике и обучению населения правилам пожарной безопасности: в трудовых коллективах и учебных заведениях они частые гости.
● Сотрудники Дубровенского РОЧС на праздниках города и района организовывают работу тематических обучающих интерактивных площадок «Вызов экстренных служб», «Автономный пожарный извещатель», «Правила оказания первой медицинской помощи», «Правила пользования огнетушителем» и других. Особенно это важно для детей, ведь через игру они учатся правилам безопасности куда быстрее.
● Выпускники школ Дубровенского района поступают в учебные заведения МЧС. Дополнительную информацию о поступлении можно получить в районном отделе по чрезвычайным ситуациям. Так что, если вы выбираете своим девизом «Профессионализм. Отвага. Честь», если вы неравнодушны к людской беде, если вы хотите иметь стабильную работу и зарплату — становитесь спасателями.
● Нельзя не отметить и еще один факт. Территория РОЧС — образцовая. Здесь особый порядок наведен руками работников РОЧС в свободное от службы время вокруг гаражей и других построек.

Сотрудники Дубровенского РОЧС совершенствуют профессиональное мастерство, отрабатывают методику ликвидации чрезвычайных ситуаций. И в свой профессиональный праздник они будут, как всегда, на посту. Мы уверены, что и впредь ваш профессионализм, решительность и самоотверженность будут служить благородному делу спасения людей. Желаем вам крепкого здоровья, счастья, удачи и благополучия. А еще, по традиции, — сухих рукавов!

 
Теги: Минск
 
 
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  Пожарный — профессия не для каждого, скорее — для избранных. Эта профессия для людей сильных физически и духом, самоотверженных,
 
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