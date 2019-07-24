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Слесарь, рабочий, директор, писатель. Сколько лиц было у Василия Шукшина?

25.07.2019 11:55 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Слесарь, рабочий, директор, писатель. Сколько лиц было у Василия Шукшина?
Василий Шукшин. © / Georg Ter-Ovanesov / www.globallookpress.com

Многие, особенно в советское время, думали, что Василий Макарович Шукшин – человек из глубин народных, простой, крестьянский. Отчасти это так. Но когда-то семья Шукшиных вела большое хозяйство, которое отобрали у них в период коллективизации. В 1933 году отец Шукшина, Макар Леонтьевич был арестован. Вскоре его расстреляли. Мать тогда хотела наложить на себя руки, только дети удержали ее от этого шага. Через некоторое время в доме появился отчим – односельчанин Павел Куксин. Он стал для Василия Шукшина вторым отцом, которого парень тоже, к сожалению, быстро потерял – Павла в 1942 году убили на фронте. 


Слесарь, рабочий, директор, писатель. Сколько лиц было у Василия Шукшина?
Василий Шукшин с мамой Марией Сергеевной, 1932 год. Фото: Commons.wikimedia.org

Шукшин очень долго шел к своему призванию. Он закончил всего 7 классов школы, а после поступил в Бийский автомобильный техникум. Правда, проучился недолго, денег у семьи не было, пришлось мальчишке идти работать. Сначала слесарем – такелажником на турбинном заводе при тресте «Союзпроммеханизации», затем на тракторном заводе во Владимире. Следующим местом работы Шукшина стала электростанция в Щербинке – он ее строил вместе с другими рабочими. Дальше было строительство железнодорожного моста в Голицыно. А тут и армия подоспела. В 1950 году Василий уже бороздил морские просторы в составе одной из частей Черноморского флота в Севастополе. Но морское дело тоже не стало его стезей – через три года службы у Шукшина нашли язву желудка. Он был комиссован. 

Слесарь, рабочий, директор, писатель. Сколько лиц было у Василия Шукшина?
Учащийся сельской семилетней школы Василий Шукшин, 1942 г. Фото: Commons.wikimedia.org

Что было делать дальше? Решил доучиться. Сдал экзамены за 10 классов школы и сам стал учителем русского языка и литературы. Даже директором школы в своих родных Сростках успел поработать. А через год внезапно отправился в Москву во ВГИК  тесно ему было даже в директорском кабинете.

Слесарь, рабочий, директор, писатель. Сколько лиц было у Василия Шукшина? Как вызревала «Калина красная». Кино, которое прославило и губило Шукшина

Говорят, что служивых и видавших жизнь абитуриентов охотно брали тогда на ВГИКовские факультеты. Однако с Шукшиным все было не так просто. Он почти провалился – мало знал, выступал не особо харизматично. Но после письменного экзамена, где поступающие должны были написать сочинение на тему «Что делается во ВГИКе в эти дни», Шукшин оказался в числе первых на «место под солнцем». Экзаменаторы постановили: «Работа написана не на тему…, но автор обнаружил режиссерское дарование…». 

Режиссерский курс тогда набирал Михаил Ромм. Он-то и приметил Шукшина. Правда, сам Шукшин об этом не знал, поэтому позволил себе в адрес режиссера лишнего. Когда преподаватель спросил, как себя вел Пьер Безухов при Бородине, Василий признался, что «Войну и мир» не читал, слишком большая книга для него. Ромм возмутился: «Вы же были директором школы! Как так можно?». И тут Шукшина понесло, он выдал все, что наболело: и что денег в школе нет, что с осени холода жуткие, а дров не достать, учебники на вес золота, да и текучка кадров стопроцентная. Ромм покачал головой и все-таки взял к себе на курс этого странного парня. 

Слесарь, рабочий, директор, писатель. Сколько лиц было у Василия Шукшина?
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За время учебы угловатость Шукшина исчезла, а актерская харизма раскрылась. И если начинал он в кино с роли «кушать подано»  изобразил в «Тихом Доне» Сергея Герасимова паренька, стоявшего за плетнем, то с каждой следующей картиной его игра становилась профессиональнее, а роли серьезнее. 

И вот уже в «Калине красной» Василий Макарович играл так, что плакала вся съемочная группа. Особенно тогда, когда снимали сцену с раненым героем. Женская часть команды, глядя на окровавленного Шукшина, после слова «Мотор» то и дело вытирала платками слезы.

В свободное от кино время Шукшин начал «баловаться» литературой. В журналах стали появляться произведения под его именем. А вскоре по своим же произведениям он написал сценарий  к картине «Живет такой парень». Это фильм в 1964 году получил на Венецианском международном кинофестивале «Золотого льва». 

В личной жизни Шукшин тоже долго искал себя и свое счастье. Сначала он был женат на своей односельчанке, но супруга отказалась ехать с ним в Москву, предпочла остаться дома с родителями. Вскоре Василий Макарович прислал ей письмо с просьбой о разводе. Кстати, официальный развод так и не состоялся, супруга была против. Тогда Шукшин просто «потерял» паспорт. Потом он сошелся с дочерью писателя Анатолия Софронова Викторией. Но и этот союз не сложился. Третий брак с актрисой Лидией Чащиной распался из-за постоянных любовных похождений Василия Макаровича. И только с последней, четвертой женой, Лидией Федосеевой – Шукшиной, он смог угомониться, насладиться семейным счастьем и даже бросить свое пагубное пристрастие к алкоголю. 

Слесарь, рабочий, директор, писатель. Сколько лиц было у Василия Шукшина?
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По обычным в таких ситуациях слухам, Шукшин «предчувствовал свою смерть». В то время он работал на картине Сергея Бондарчука «Они сражались за Родину». Василия Макаровича постоянно мучили приступы язвенной болезни, он с трудом выходил на площадку. А однажды, как вспоминал его друг актер Георгий Бурков, сидел сгорбившись и что-то чиркал на сигаретной пачке. Бурков поинтересовался: «Что это у тебя? Что рисуешь?». Шукшин как-то замешкался и протяжно ответил: «Рисую? Да ничего такого… Дождь, горы, облака. В общем, похороны…». Через несколько дней Василий Шукшин скончался от инфаркта.

Слесарь, рабочий, директор, писатель. Сколько лиц было у Василия Шукшина?
Василий Шукшин во время съемок фильма «Они сражались за Родину» Фото: www.globallookpress.com/ Genrietta Peryan
 
 
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