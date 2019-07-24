ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Почти 270 млн евро собрано на реконструкцию Нотр-Дама

25.07.2019 11:49 — Разное | Аргументы и факты  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Аргументы и факты

Почти 270 млн евро собрано на реконструкцию Нотр-Дама
pixabay.com

Во Франции почти 270 млн евро собрано на реконструкцию собора Парижской Богоматери, где в апреле этого года произошел крупный пожар, передает РИА Новости со ссылкой на данные французских фондов.

Почти 270 млн евро собрано на реконструкцию Нотр-Дама Названы причины пожара в cоборе Парижской богоматери

«Мы получили 221 миллион евро от 230 тысяч жертвователей из 152 стран», - сообщила глава пресс-службы «Фонда наследия» Лоранс Леви.

По ее словам, около 100 млн евро поступило от французской нефтегазовой компанией Total. Из России на реконструкцию собора поступило 784 пожертвования на общую сумму более 67 тысяч евро.

Еще 37 млн евро было собрано «Фондом Нотр-Дам». В «Фонд Франции» – третью организацию, занимающуюся сбором пожертвований - к настоящему моменту перечислено девять млн евро.

Таким образом на восстановление собора сейчас собрано почти 270 миллионов. Сбор средств продолжается.

Пожар в соборе Парижской Богоматери произошел вечером 15 апреля. Очаг возгорания находился в центральной части собора, рядом с основанием его шпиля. Эксперты полагают, что на реконструкцию Нотр-Дама потребуется не менее десяти лет и несколько сотен миллионов евро, однако президент страны Эммануэль Макрон подтвердил намерения восстановить собор за пять лет.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В сборе средств принимали участие доноры из РФ
 
Новости дня
Новости разные
 
Хакеры атаковали ряд белорусских предприятий. Как работает вирус
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

24.07.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
25.07.2019
Mir24.TV Belarus
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
Горецкий вестник
Новости Хотимска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика