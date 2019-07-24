Почти 270 млн евро собрано на реконструкцию Нотр-Дама

Во Франции почти 270 млн евро собрано на реконструкцию собора Парижской Богоматери, где в апреле этого года произошел крупный пожар, передает РИА Новости со ссылкой на данные французских фондов.

«Мы получили 221 миллион евро от 230 тысяч жертвователей из 152 стран», - сообщила глава пресс-службы «Фонда наследия» Лоранс Леви.

По ее словам, около 100 млн евро поступило от французской нефтегазовой компанией Total. Из России на реконструкцию собора поступило 784 пожертвования на общую сумму более 67 тысяч евро.

Еще 37 млн евро было собрано «Фондом Нотр-Дам». В «Фонд Франции» – третью организацию, занимающуюся сбором пожертвований - к настоящему моменту перечислено девять млн евро.

Таким образом на восстановление собора сейчас собрано почти 270 миллионов. Сбор средств продолжается.

Пожар в соборе Парижской Богоматери произошел вечером 15 апреля. Очаг возгорания находился в центральной части собора, рядом с основанием его шпиля. Эксперты полагают, что на реконструкцию Нотр-Дама потребуется не менее десяти лет и несколько сотен миллионов евро, однако президент страны Эммануэль Макрон подтвердил намерения восстановить собор за пять лет.