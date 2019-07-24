26 июля на территории Республики Беларусь проводится Единый день безопасности дорожного движения

Источник материала: Савецкае Палессе (Ганцевичи)

26 июля 2019 года на территории Республики Беларусь проводится Единый день безопасности дорожного движения под девизом:

«Снизь скорость»

В дорожном круговороте центральная фигура – водитель. В его распоряжении руль и педаль «газа». В его владении находится транспортное средство – источник повышенной опасности. От его мастерства, самообладания, сознательности, умения зависят здоровье и жизнь как самого водителя, так и других людей. На водителя ложится большая ответственность, о чем отдельные из них часто забывают.





В чем заключается опасность скорости? Автомобиль невозможно остановить мгновенно на том месте, где его застала опасность, в тот момент, когда возникла необходимость. С ростом скорости движения возрастает тормозной путь автомобиля. На повышенных скоростях работа водителей усложняется и требует большого напряжения. Желание ехать быстрее зачастую вызывает необдуманные обгоны. Все эти факторы многозначительно увеличивают вероятность ДТП. Не нужно подтверждать бесспорную истину, что чем выше скорость, тем больше шанс оказаться участником дорожно-транспортного происшествия. С увеличением скорости катастрофически возрастает тяжесть последствий.

К большому сожалению еще не все водители понимают, какую реальную опасность таит в себе превышение установленной скорости движения. Только на Брестчине жертвами лихачей ежегодно становятся сотни людей, десятки из них погибают. По этой причине в 2018 году на территории Брестской области произошло 74 ДТП, в результате которых 18 человек погибли, 84 получили травмы. Согласитесь, слишком страшная плата за несколько сэкономленных секунд.

Многие водители не умеют правильно выбирать безопасную скорость. По данным анализа превышение установленной скорости движения и неправильный ее выбор являются наиболее частой причиной ДТП. Стремление двигаться с необоснованно высокой скоростью особенно часто проявляется у молодых неопытных водителей.

Опытного водителя отличает, прежде всего, движение без больших перепадов скорости, без интенсивного разгона и резких торможений с наименьшим количеством переключения передач. Такой режим движения меньше утомляет водителя и пассажиров, позволяет снизить расход топлива, уменьшить износ автомобиля и главное – позволяет существенно снизить вероятность возникновения опасных дорожно-транспортных ситуаций.

Следует знать, что за превышение водителями транспортных средств установленной скорости движения от 10 до 20 километров в час предусмотрено предупреждение или штраф в размере до 1 базовой величины, а за превышение водителями установленной скорости движения от 20 до 30 километров в час – штраф в размере от 1 до 3 базовых величин. Превышение водителями транспортных средств установленной скорости движения более чем на 30 километров в час влечет штраф в размере от 3 до 10 базовых величин. Превышение установленной скорости движения на величину от 20 километров в час и более, совершенное водителем повторно в течение 1 года после наложения административного взыскания за такие нарушения, влечет наложение штрафа в размере от 5 до 15 базовых величин или лишение права управления транспортным средством сроком до 1 года.

Соблюдайте скоростной режим!

Госавтоинспекция Ганцевичского РОВД.

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