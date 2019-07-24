ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Минске столкнулись два автобуса

25.07.2019 12:07 — Разное | БелТА  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БелТА

25 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Около 9.40 25 июля в Минске на пересечении местного проезда пр. Независимости и ул. Бобруйской столкнулись два автобуса: МАЗ, выполняющий городские регулярные перевозки, и Neoplan, принадлежащий частной организации. Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Оба автобуса двигались по местному проезду со стороны пр. Независимости и поворачивали налево на ул. Бобруйскую. Однако водитель городского автобуса поворачивал из крайней левой полосы, а его коллега в нарушение требований ПДД - из правого ряда, откуда такой маневр запрещен. В результате произошло столкновение.

"На месте работают сотрудники ГАИ. Пострадавших нет", - отметили в столичной Госавтоинспекции.-0-

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
25 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Около 9.40 25 июля в Минске на пересечении местного проезда пр. Независимости и ул. Бобруйской столкнулись два автобуса: МАЗ, выполняющий...
 
Новости дня
Новости разные
 
Слесарь, рабочий, директор, писатель. Сколько лиц было у Василия Шукшина?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

24.07.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
25.07.2019
Mir24.TV Belarus
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
Горецкий вестник
Новости Хотимска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика