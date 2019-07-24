Лукашенко чиновникам: за падеж скота пойдете в тюрьму

Александр Лукашенко совершает 25 июля рабочую поездку в Ветковский район Гомельской области, подробно ознакомился с результатами социально-экономического развития области и района.

Глава государства потребовал взять под жесткий контроль ситуацию с падежом скота.

"Еще раз повторяю для Правительства и на будущее: за падеж скота сядете в тюрьму. 85 тыс., по-моему, по прошлому году. Вы представляете, сколько бы это было мяса", - отметил президент.

Александр Лукашенко поручил Генеральной прокуратуре продолжать вплотную заниматься данным вопросом.

"Это недопустимо, то корма плохие, то то, то это - безалаберность! Обратите на это внимание. Я пока еще по-хорошему с вами разговариваю", - подчеркнул Лукашенко.

Ранее независимые СМИ и телеграмм-каналы (в частности, канал NEXTA) неоднократно сообщали о том, что в том или ином белорусском хозяйстве наблюдает массовый падеж скота, а который закрывают глаза и пытаются замять местные власти.