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Лукашенко чиновникам: за падеж скота пойдете в тюрьму

25.07.2019 12:12 — Разное | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Александр Лукашенко совершает 25 июля рабочую поездку в Ветковский район Гомельской области,  подробно ознакомился с результатами социально-экономического развития области и района.

Глава государства потребовал взять под жесткий контроль ситуацию с падежом скота. 

"Еще раз повторяю для Правительства и на будущее: за падеж скота сядете в тюрьму. 85 тыс., по-моему, по прошлому году. Вы представляете, сколько бы это было мяса", - отметил президент. 

Александр Лукашенко поручил Генеральной прокуратуре продолжать вплотную заниматься данным вопросом. 

"Это недопустимо, то корма плохие, то то, то это - безалаберность! Обратите на это внимание. Я пока еще по-хорошему с вами разговариваю", - подчеркнул Лукашенко.

Ранее независимые СМИ и телеграмм-каналы (в частности, канал NEXTA) неоднократно сообщали о том, что в том или ином белорусском хозяйстве наблюдает массовый падеж скота, а который закрывают глаза и пытаются замять местные власти. 

 
 
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Александр Лукашенко совершает 25 июля рабочую поездку в Ветковский район Гомельской области,  подробно ознакомился с результатами социально-экономического...
 
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