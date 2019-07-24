На этих выходных в 12 заведениях пройдет стритфуд-фестиваль. Стоимость сетов - от 5 до 16 рублей

В эти пятницу и выходные, с 26 по 28 июля, в Минске пройдет небольшой стритфуд-фестиваль. Его организовывает команда «Аливарии» в преддверии A-феста. Кормить будут слоеными пирожками, чебуреками, пельменями, златками и хадунами — истинным белорусским стритфудом, который сегодня отчасти вытеснили крафтовые хот-доги и бургеры. Стоимость сетов во всех заведениях разная, от 5 до 16 рублей.
Организаторы поясняют, что в этом году компании «Аливария» 155 лет. В честь юбилея было решено вспомнить культовые вещи, мода на которые возвращается спустя десятилетия.
— Мы предложили 12 ресторанам поэкспериментировать и представить, каким мог быть популярный в прошлом стритфуд, если бы над рецептами потрудились известные шеф-повара, — рассказали представители «Аливарии».
Бар Middle Ground
Где: ул. Октябрьская, 23.
Сколько: 16 рублей.
1. Шесть блинчиков с домашним клубничным конфитюром и белорусской мачанкой.
2. Бокал пенного.
«РазВилка»
Где: ул. Октябрьская, 16.
Сколько: 6 рублей.
1. Традиционная белорусская златка по новому рецепту (куриное филе в соусе карри, свежие шампиньоны, маринованный огурец, сыр, зелень, кетчуп).
2. Бокал пенного.
«Имбирь»
Где: ул. Притыцкого, 2а.
Сколько: 8 рублей.
1. Виноградные улитки в сливочно-пряном соусе (подаются со свежим тостовым хлебом).
2. Бокал пенного.
«Гамбринус»
Где: пл. Свободы, 2.
Сколько: 12 рублей.
1. Хадун с колбаской из индейки с соусом «Сливочный с хреном» (черная ржаная булочка, колбаска из индейки, листья салата, томаты, кукуруза с добавлением соуса «Сливочный с хреном»).
или
Хадун с колбаской из индейки с соусом «BBQ» (белая пшеничная булочка, колбаска из индейки, листья салата, томаты, маринованные огурцы с добавлением соуса «BBQ» и горчицы, украшаем луковыми кольцами фри).
2. Бокал пенного.
Doner Kebab
Где: ул. Сурганова, 61.
Сколько: 8 рублей.
1. Жареные куриные пельмешки с соусом на выбор.
2. Бокал пенного.
TokiNY
Где:
Сколько: 10,9 рублей.
1. Якисоба по-флотски (макароны по-флотски, приготовленный из домашней пшеничной лапши, обжаренной в фирменном соусе Яки, с фаршем из свинины и курицы и репчатым луком). Посыпается сыром Пармезан и молодым зеленым луком.
2. Бокал пенного.
TNT Rock Club
Где: ул. Революционная, 9.
Сколько: 9 рублей.
1. Чебурек с молодой птицей и соусом чили.
2. Бокал пенного.
Кафе Papa Fritas
Где: ул. Гамарника, 30.
Сколько: 7,5 рубля.
1. Картофель с сосисками, грибами, маринованным огурцом и зеленью.
2. Бокал пенного.
Лаундж-кафе «Чайхана»
Где: ул. Сурганова, 61.
Сколько: 10 рублей.
1. Чебурек с телятиной или бараниной (подается с шашлычным соусом).
2. Бокал пенного.
Zio Pepe
Где: ул. Рабкоровская, 17а.
Сколько: 5 рублей.
1. Традиционная белорусская златка с ветчиной, свежими овощами, маринованным огурцом, сыром и соусом на основе кетчупа и майонеза.
2. Бокал пенного.
Food For Mood
Где: ул. Октябрьская, 16.
Сколько: 5 рублей.
1. Чебурек с куриным филе, шампиньонами и луком.
2. Бокал пенного.
Beef&Beer
Где: ул. Тимирязева, 65
Сколько: 12 рублей.
1. Слоеный пирожок с уткой и томленым луком и слоеный пирожок с цыпленком и яйцом (подаются с мятным соусом).
2. Бокал пенного.
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