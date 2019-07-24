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На этих выходных в 12 заведениях пройдет стритфуд-фестиваль. Стоимость сетов - от 5 до 16 рублей

25.07.2019 12:02 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В эти пятницу и выходные, с 26 по 28 июля, в Минске пройдет небольшой стритфуд-фестиваль. Его организовывает команда «Аливарии» в преддверии A-феста. Кормить будут слоеными пирожками, чебуреками, пельменями, златками и хадунами — истинным белорусским стритфудом, который сегодня отчасти вытеснили крафтовые хот-доги и бургеры. Стоимость сетов во всех заведениях разная, от 5 до 16 рублей.


Фудкорт A-Феста в 2017 году. Снимок использован в качестве иллюстрации. Фото: Олег Киндар, TUT.BY

Организаторы поясняют, что в этом году компании «Аливария» 155 лет. В честь юбилея было решено вспомнить культовые вещи, мода на которые возвращается спустя десятилетия.

— Мы предложили 12 ресторанам поэкспериментировать и представить, каким мог быть популярный в прошлом стритфуд, если бы над рецептами потрудились известные шеф-повара, — рассказали представители «Аливарии».

Бар Middle Ground

Где: ул. Октябрьская, 23.

Сколько: 16 рублей.

 


1. Шесть блинчиков с домашним клубничным конфитюром и белорусской мачанкой.

2. Бокал пенного.

«РазВилка»

Где: ул. Октябрьская, 16.

Сколько: 6 рублей.



1. Традиционная белорусская златка по новому рецепту (куриное филе в соусе карри, свежие шампиньоны, маринованный огурец, сыр, зелень, кетчуп).

2. Бокал пенного.

«Имбирь»

Где: ул. Притыцкого, 2а.

Сколько: 8 рублей.



1. Виноградные улитки в сливочно-пряном соусе (подаются со свежим тостовым хлебом).

2. Бокал пенного.

«Гамбринус»

Где: пл. Свободы, 2.

Сколько: 12 рублей.


1. Хадун с колбаской из индейки с соусом «Сливочный с хреном» (черная ржаная булочка, колбаска из индейки, листья салата, томаты, кукуруза с добавлением соуса «Сливочный с хреном»).

или

Хадун с колбаской из индейки с соусом «BBQ» (белая пшеничная булочка, колбаска из индейки, листья салата, томаты, маринованные огурцы с добавлением соуса «BBQ» и горчицы, украшаем луковыми кольцами фри).

2. Бокал пенного.

Doner Kebab

Где: ул. Сурганова, 61.

Сколько: 8 рублей.


1. Жареные куриные пельмешки с соусом на выбор.

2. Бокал пенного.

TokiNY

Где:

Сколько: 10,9 рублей.



1. Якисоба по-флотски (макароны по-флотски, приготовленный из домашней пшеничной лапши, обжаренной в фирменном соусе Яки, с фаршем из свинины и курицы и репчатым луком). Посыпается сыром Пармезан и молодым зеленым луком.

2. Бокал пенного.

TNT Rock Club

Где: ул. Революционная, 9.

Сколько: 9 рублей.


1. Чебурек с молодой птицей и соусом чили.

2. Бокал пенного.

Кафе Papa Fritas

Где: ул. Гамарника, 30.

Сколько: 7,5 рубля.



1. Картофель с сосисками, грибами, маринованным огурцом и зеленью.

2. Бокал пенного.

Лаундж-кафе «Чайхана»

Где: ул. Сурганова, 61.

Сколько: 10 рублей.



1. Чебурек с телятиной или бараниной (подается с шашлычным соусом).

2. Бокал пенного.

Zio Pepe

Где: ул. Рабкоровская, 17а.

Сколько: 5 рублей.



1. Традиционная белорусская златка с ветчиной, свежими овощами, маринованным огурцом, сыром и соусом на основе кетчупа и майонеза.

2. Бокал пенного.

Food For Mood

Где: ул. Октябрьская, 16.

Сколько: 5 рублей.



1. Чебурек с куриным филе, шампиньонами и луком.

2. Бокал пенного.

Beef&Beer

Где: ул. Тимирязева, 65

Сколько: 12 рублей.



1. Слоеный пирожок с уткой и томленым луком и слоеный пирожок с цыпленком и яйцом (подаются с мятным соусом).

2. Бокал пенного.

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Теги: Минск
 
 
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В эти пятницу и выходные, с 26 по 28 июля, в Минске пройдет небольшой стритфуд-фестиваль. Его организовывает команда «Аливарии» в предверии A-феста. Кормить будут...
 
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