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В Хотимском районе уже убрано 16% зерновых и зернобобовых культур

25.07.2019 — Разное | Новости Хотимска  
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Источник материала: Новости Хотимска

Зерновые (кроме кукурузы, гречихи и проса) в Хотимском районе убраны с 1383 га, что составляет 16% уборочной площади, сообщили корреспонденту “ШК” в управлении по сельскому хозяйству и продовольствию со ссылкой на оперативную информацию. Это соответствует  среднеобластному показателю по региону: по данным Минсельхозпрода на сегодняшнюю дату в Могилевской области убрано 16,8% площадей зерновых.

По данным на 25 июля, лидером в районе является ОАО “Октябрь-Березки”, на второй позиции по темпам уборки ОАО “Липовка”. Всего в агропромышленных предприятиях Хотимщины намолочено 3795,7 т зерна.

В среднем с одного гектара в этом году аграрии убирают 27,5 ц зерна.

Одновременно в Хотимском районе идет пахота под сев озимой сурепицы и рапса. На 25 июля  в целом по райну вспахано 1009 га (35% от плана). Лидирует ОАО “Батаево”, где вспахано 71,9% от плана, на втором месте – ОАО “Октябрь-Березки” (41,7% от плана).

Лен вытереблен на 195 га (17,7% от плана).

Янина МАВИЧ

 
 
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Зерновые (кроме кукурузы, гречихи и проса) в Хотимском районе убраны с 1383 га, что составляет 16% уборочной площади, сообщили корреспонденту “ШК” в управлении по...
 
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