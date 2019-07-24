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В июне средняя зарплата в Слуцком районе выросла почти на 18 рублей

25.07.2019 — Разное | Слуцк Город  
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Источник материала: Слуцк Город

По данным Национального статистического комитета за июнь 2019 года, средняя номинальная начисленная заработная плата работников Слуцкого района выросла на 17,7 и составила 875,7 рублей.

В среднем за первое полугодие случчане получали 832 рубля, что на 6,9% больше, чем в аналогичном периоде 2018 года. При этом официальная инфляция по стране по сравнению с июнем 2018 года составила 5,7%, сообщает Нацбанк Беларуси.

В Солигорском же районе зарплаты в июне резко снизились - с 1 832,4 до 1 541,2 рублей. Это связано с единовременными поощрительными выплатами, которые калийщики получали в мае ко Дню химика. В июне «получки» в химической отрасли откатились на прежний уровень.

Средняя зарплата по Минской области в июне текущего года составила 1 088,3 рублей. На статистику положительно влияют город Жодино с зарплатой в 1 203,0 рублей, Дзержинский район с 1 200,2 средней зарплаты, Минский район с «получкой» в 1 328,4 рублей, Смолевичский район с 1 097,0 рублей зарплаты и, собственно, Солигорщина.


Slutsk-Gorod.by

 
 
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По данным Национального статистического комитета за июнь 2019 года, средняя номинальная начисленная заработная плата работников Слуцкого района выросла на 17,7 и...
 
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