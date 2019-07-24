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Пенсии и пособия на детей повысят, минимальные потребительские бюджеты обновят

25.07.2019 — Разное | Горецкий вестник  
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Источник материала: Горецкий вестник


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Со следующего месяца бюджет прожиточного минимума увеличится на 6,89 рубля — до 230,91 рубля. Новый размер БПМ будет действовать до конца октября. Бюджет прожиточного минимума в среднем на душу населения с 1 августа составит 230,91 рубля (сейчас — 224,02 рубля). То есть прибавка составит 6,89 рубля.

С 1 августа вырастут пособия на детей до 3 лет. Рост выплат составит от 13,65 до 17,55 рубля в зависимости от вида пособия. Так, пособие на первого ребенка составит 376,11 рубля, на второго и последующих детей — 429,84 рубля.

Со следующего месяца также вырастут пособия при рождении детей, которые зависят от размера бюджета прожиточного минимума. К примеру, изменятся размеры единовременного пособия в связи с рождением первого ребенка, с 1 августа оно составит 2 309,1 рубля (сейчас — 2 240,2 рубля), а при рождении второго и последующих детей — 3 232,74 рубля (сейчас — 3 136,28 рубля).

Единовременное пособие женщинам, ставшим на учет в государственных организациях здравоохранения до 12-недельного срока беременности, вырастет до 230,91 рубля (сейчас — 224,02 рубля).

С 1 августа вырастут трудовые пенсии — в среднем на 6,6%. Средний размер трудовых пенсий, по оценке Минтруда, вырастет до 438 рублей, а средний размер пенсии по возрасту — до 446,1 рубля.

Со следующего месяца также повысят минимальные трудовые и социальные пенсии, которые привязаны к размеру бюджета прожиточного минимума.

С 1 августа также увеличатся надбавки, повышения к пенсиям и доплаты белорусам 75 лет и старше, получающим пенсии в органах по труду, занятости и соцзащите, а также пособия по уходу за инвалидом I группы либо за лицом, достигшим 80-летнего возраста.

С 1 августа пересмотрят минимальные потребительские бюджеты для разных социально-демографических групп, их новые размеры будут действовать до конца октября. МПБ для трудоспособного населения вырастет до 473,67 рубля, для пенсионеров — до 368,92 рубля, для студентов — до 349,16 рубля.

tut.by


 
 
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  Со следующего месяца бюджет прожиточного минимума увеличится на 6,89 рубля — до 230,91 рубля. Новый размер БПМ будет действовать до конца октября. Бюджет...
 
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