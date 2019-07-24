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Лукашенко требует активнее обеспечивать жильем многодетные семьи в небольших городах

25.07.2019 12:58 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Президент Беларуси Александр Лукашенко требует активнее обеспечивать жильем многодетные семьи в небольших городах и агрогородках. Об этом глава государства заявил сегодня во время посещения производственного цеха "Новоселки" птицефабрики предприятия "Белоруснефть-Особино", передает корреспондент БЕЛТА.

Лукашенко требует активнее обеспечивать жильем многодетные семьи в небольших городах

Исполняющий обязанности председателя - первый заместитель председателя Гомельского облисполкома Геннадий Соловей проинформировал Президента, что в регионе в этом году планируют обеспечить жильем две тысячи многодетных семей. Всего их в области проживает около 5,7-5,8 тыс. "Мы и дальше будем развивать это направление, потому что обязаны обеспечить эти семьи жильем. Конечно, рассматриваем вопросы, чтобы строительство шло и на селе", - отметил он.

По мнению Александра Лукашенко, многодетным семьям лучше жить в небольшом городе. "Это и государству нужно, и детям будет выгоднее", - сказал он.

Президент пояснил, что такая жилищная политика будет способствовать распределению рабочей силы по стране. "Все-таки это трое-пятеро детей, у некоторых даже больше", - добавил глава государства.

 
 
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  Президент Беларуси Александр Лукашенко требует активнее обеспечивать жильем многодетные семьи в небольших городах и агрогородках. Об этом глава государства...
 
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