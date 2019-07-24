Строителям урезали оплату труда. С 1 января им повышали заработки, чтобы не уезжали за границу

Источник материала: Виртуальный Брест

В Беларуси снизили оплату труда строителей. Так, с 24 июля до 6,94 рубля сократили размер одного человеко-часа для рабочих-строителей четвертого разряда при строительных, специальных, монтажных, пусконаладочных работах. В Минстройархитектуры это решение поясняют желанием стимулировать рост производительности труда. Примечательно, что размер одного человеко-часа для строителей повысили с 1 января этого года, чтобы сдержать отток кадров за границу. Теперь же этот показатель снизили.





Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

«Прекратите плакать о недостатке хороших специалистов. Путь один — платите им нормально», — потребовал президент, когда критиковал правительство из-за проблем с кадрами в строительстве. Он поручил поднять зарплаты строителям и уравнять их заработки по регионам, чтобы те не уезжали за границу. В Минстройархитектуры признали : в соседних странах заработки строителей выше до 6 раз, чем у нас. В итоге с 1 января власти подняли цену одного человеко-часа рабочего четвертого разряда. Однако сейчас в ведомстве приняли решение снизить размер этой оплаты.

Напомним, цена одного человеко-часа рабочего четвертого разряда при выполнении пусконаладочных работ с 1 января выросла до 7,03 рубля, а при выполнении строительно-монтажных работ — до 8,15 рубля. До повышения цена человеко-часа рабочего 4-го разряда составляла 6,04 рубля. С 24 июля этот показатель снизили до 6,94 рубля.

В Минстройархитектуры поясняют, что решение о снижении цены одного человеко-часа «направлено на стимулирование роста производительности труда». В ведомстве отмечают, что «речь идет о сметной заработной плате работников, а не фактической». Проще говоря, строитель сможет получить прежнюю зарплату, если выполнит больший объем работы.

«Документ вступил в силу 24 июля и распространяет свое действие на разработку сметной документации только по вновь начинаемым объектам», — уточняют в Минстройархитектуры.

Напомним, ранее в Минстройархитектуры, обосновывая повышение оплаты труда строителей с 1 января этого года, рассказывали, что на протяжении 2015−2017 годов в строительной отрасли наблюдался отток квалифицированных кадров рабочих-строителей за границу. При этом в 2017 году, по данным ведомства со ссылкой на информацию Департамента по гражданству и миграции, из почти 9 тысяч уехавших на заработки белорусов почти половину составили строители. «При этом главная причина оттока кадров — низкий уровень заработной платы высококвалифицированных рабочих-строителей по сравнению с заработной платой рабочих аналогичных профессий в Российской Федерации и других соседних странах», — поясняли в ведомстве.

В Минстройархитектуры рассказывали, что в Беларуси у строителей отмечается низкий уровень зарплаты по сравнению с соседними странами: в 1,3−2,4 раза ниже, чем в России; в 1,8−3,3 раза ниже, чем в Польше; в 1,7−5,8 раза ниже, чем в Литве.

Мы посмотрели в общереспубликанском банке вакансий, каких специалистов сейчас не хватает в строительной отрасли. К примеру, для каменщиков есть 1603 предложения от нанимателей, плотников — 1335, штукатуров — 1111, маляров — 971, бетонщиков — 684, облицовщиков-плиточников — 528.