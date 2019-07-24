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Гражданин России пытался вывезти таблетки с психотропным веществом

25.07.2019 12:58 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

24 июля в пункте пропуска «Брест» пограничники в иномарке Mitsubishi, выезжающей из Беларуси в Польшу, обнаружили 24 таблетки, содержащие в своем составе психотропное вещество «Феназепам». Служебная собака дала сработку на ручную кладь, которая принадлежала водителю – 36-летнему жителю Москвы. Мужчина пояснил, что приобрел лекарство для личного пользования. 

Гражданин России пытался вывезти таблетки с психотропным веществом

Фото носит иллюстративный характер

По данному факту назначена проверка в порядке ст.ст. 172-174 Уголовно-процессуального кодекса Республики Беларусь по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 328-1 (незаконное хранение и перевозка наркотических средств, психотропных веществ либо их прекурсоров или аналогов) Уголовного кодекса Республики Беларусь. Таблетки изъяты и переданы на экспертизу.

 
Теги: Брест
 
 
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  24 июля в пункте пропуска «Брест» пограничники в иномарке Mitsubishi, выезжающей из Беларуси в Польшу, обнаружили 24 таблетки, содержащие в своем составе психотропное...
 
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