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Транспортная инспекция: наметилась тенденция к резкому увеличению количества нарушений водителями такси

25.07.2019 12:58 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

На сегодняшний день в сфере перевозок пассажиров автомобилями-такси наметилась тенденция, к резкому увеличению количества нарушений законодательства Республики Беларусь, направленных на существенное сокращение различного рода выплат в бюджет, а также снижение безопасности дорожного движения.

Транспортная инспекция: наметилась тенденция к резкому увеличению количества нарушений водителями такси

Ряд перевозчиков, а также диспетчеров при осуществлении деятельности по перевозке пассажиров автомобилями-такси массово перешли на управление технологическим процессом автомобильных перевозок посредством различного рода приложений, не являющихся электронными-информационными системами.

В нарушение установленного законодательством порядка вышеуказанные приложения повсеместно используются вместо таксометров, а также совмещенных с ними кассовых суммирующих аппаратов для определения стоимости поездки и оформления приема наличных денежных средств.

Транспортная инспекция отмечает, что на сегодняшний день некоторые субъекты хозяйствования, которые оказывают услуги по перевозкам пассажиров автомобилями-такси, массово перешли на заключение притворных сделок по «аренде транспортного средства с экипажем», создающими условия позволяющие перевозчикам:

существенно сократить страховые выплаты по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств;

уклоняться от заключения договора обязательного страхования гражданской ответственности автомобильного перевозчика перед пассажирами;

уклоняться от прохождения государственного технического осмотра, предусмотренного для автомобилей-такси, с периодичностью 1 раз в течение 6 месяцев и как следствие от уплаты предусмотренной законодательством государственной пошлины за выдачу разрешения на допуск транспортного средства к участию в дорожном движении;

не соблюдать требования законодательства, предъявляемые к возрасту и стажу водителей автомобилей-такси.

Транспортная инспекция по Брестской области отмечает, что в «копилке» уже имеется не один судебный процесс, по признанию «аренды транспортного средства с экипажем» притворной сделкой, представленные доказательства суд признал достаточными для принятия решения. Транспортная инспекция не собирается останавливаться на достигнутом, будет и впредь бороться с таким видом деятельности как «аренда авто».

Уважаемые пассажиры будьте разборчивыми при заказе услуг по перевозке автомобилями-такси. Ваша жизнь – в ваших руках!

 
 
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