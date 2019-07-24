Брестский автобусный парк информирует об изменении маршрутов движения 27 июля и дополнительных рейсах

Источник материала: Виртуальный Брест

ЗАПРЕЩЕНИЕ ДВИЖЕНИЯ ПО УЛ. ЛЕНИНА С 27.07.2019





27.07.2019г. с 20:30ч. до 23:40ч.

28.07.2019г. с 18:30ч. до 21:20ч.

03.08.2019г. с 20:30ч. до 22:20ч.



В связи с запрещением движения по ул. Ленина ездим в объезд согласно схеме:

ДЕНЬ ГОРОДА 27.07.2019

Создано: 24 июля 2019

Только на День Города 27.07.2019 г. после 23:00 добавляются дополнительные рейсы на городских автобусных маршрутах №№18,24,37,38,39.



МАРШРУТ № 18

«Завод «Газоаппарат» – Ц.Г. Больница»



ВЫХОДНЫЕ ДНИ:

Газоаппарат 6:05 6:24 6:46 7:02 7:25 7:49 8:14 8:36 9:15 9:36 10:03 10:21 10:43 11:07 11:28 11:54 12:15 12:41 13:02 13:26 13:47 14:15 14:37 15:01 15:23 15:47 16:07 16:33 16:55 17:19 17:39 18:02 18:26 18:42 19:12 19:32 20:12 20:35 20:59 21:24 21:49 22:09 22:29 22:58 23:33 0:23

Ц.Г.Больница 5:45 6:20 7:08 7:29 7:49 8:07 8:33 8:56 9:20 9:43 10:01 10:24 10:45 11:13 11:32 11:58 12:18 12:38 13:04 13:25 13:51 14:12 14:38 14:59 15:25 15:47 16:09 16:31 16:55 17:17 17:42 18:03 18:28 18:48 19:12 19:50 20:15 20:40 21:01 21:21 21:44 22:07 22:29 22:56 23:18 23:33 0:01



МАРШРУТ № 24

«Завод «Газоаппарат» – Ц.Г. Больница»

ВЫХОДНЫЕ ДНИ

Газоаппарат 6:55 7:50 8:34 9:29 10:46 11:40 12:24 13:18 14:03 14:53 15:44 16:33 17:20 18:11 19:35 20:25 21:14 22:04 22:48 23:38

Ц.Г.Больница 6:06 6:57 7:45 8:41 9:22 10:14 11:33 12:28 13:12 14:06 14:54 15:44 16:31 17:21 18:10 19:00 20:26 21:13 22:01 22:51 23:30



МАРШРУТ № 37

«Центральная городская больница – ОАО «Брестское пиво»

ВЫХОДНЫЕ ДНИ

Ц.Г.Больница 5:36 6:28 7:34 8:38 9:12 9:50 10:28 11:07 11:45 12:25 13:10 13:56 14:34 15:12 15:50 16:29 17:07 17:45 18:27 19:08 19:48 20:41 21:46 23:11

ОАО «Брестское пиво» 6:32 7:32 8:39 9:43 10:19 10:57 11:35 12:14 12:52 13:32 14:17 15:03 15:41 16:19 16:57 17:36 18:14 18:52 19:34 20:12 20:53 21:46 22:49 0:15



МАРШРУТ № 38

«Центральная городская больница – Катин бор»

ВЫХОДНЫЕ ДНИ

Ц.Г.Больница 6:03 7:05 8:05 8:53 9:31 10:09 10:48 11:26 12:04 12:47 13:37 14:16 14:53 15:31 16:10 16:48 17:26 18:05 18:49 19:28 20:09 21:17 22:20 23:20

Катин Бор 6:05 7:01 8:07 9:08 9:58 10:38 11:16 11:54 12:31 13:08 13:54 14:42 15:22 16:00 16:38 17:17 17:55 18:33 19:12 19:56 20:35 21:16 22:18 23:20 0:20



МАРШРУТ № 39

«Центральная городская больница – Калиновая»

ВЫХОДНЫЕ ДНИ

Ц.Г.Больница 7:45 9:08 11:04 12:27 13:50 15:19 16:40 18:00 20:20 21:41 23:25

Калиновая 7:01 8:23 9:46 11:44 13:06 14:29 15:57 17:18 18:38 20:58 22:18 0:02