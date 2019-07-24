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Экологический фестиваль «Споровские сенокосы-2019» пройдет 10 августа

25.07.2019 12:58 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Экологический фестиваль «Споровские сенокосы-2019» пройдет 10 августа в д. Высокое, сообщили «Заре» в отделе по идеологической работе и делам молодежи Березовского райисполкома.

Экологический фестиваль «Споровские сенокосы-2019» пройдет 10 августа

Уже традиционно самой зрелищной частью дня станет чемпионат по ручному сенокошению в заказнике «Споровский». В нем примут участие около 30 команд (по два участника в каждой) из различных регионов республики и из зарубежья. Им предстоит быстрее и лучше всех прокосить полосу шириной 3 м и длиной 100 м. По итогам командного первенства лучшие косцы стартуют в личном зачете на 100-метровой дистанции с шириной прокоса 1,5 м. Состоятся также соревнования по «Футболу на болоте».

К соревнованиям по ручному сенокошению и «Футболу на болоте» допускаются участники, команды (не моложе 18 лет), подтвердившие свое участие до 1 августа по т. +375 1643 22231, e-mail: rbz.sporovskij@gmail.comrbz_sporovskij@tut.by – заказник «Споровский»

В рамках фестиваля проект БЕЛМЕД организует презентацию местных инициатив, ставших победителями конкурсов «Будь здоров!» в разных областях Беларуси. Для участников и гостей фестиваля будут организованы обучающие, спортивные и творческие мероприятия. Все желающие смогут пройтись по вымощенной по болоту экологической тропе, научиться определять животных, обитающих в заказнике, на специально оборудованной наблюдательной вышке. Организаторы предусмотрели также и развлекательную программу: запланирован праздничный концерт с участием популярных белорусских исполнителей: Тео, кавер-группы «Мята», группы «Тяни-Толкай». Будут работать детская интерактивная площадка, выездная торговля, организованы выставки-продажи сувениров и изделий ремесленников, катание на лошадях, полеты на дельтаплане. 

Торжественное открытие мероприятия в 10.00. Вход свободный!

 
 
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  Экологический фестиваль «Споровские сенокосы-2019» пройдет 10 августа в д. Высокое, сообщили «Заре» в отделе по идеологической работе и делам молодежи...
 
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