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Пенсионерка выпала из движущегося автобуса в Бресте

25.07.2019 12:00 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Пожилая жительница Бреста выпала из автобуса во время движения. Эту информацию сообщает УВД Брестского облисполкома.

Несчастный случай произошел 24 июля на ул. Орджоникидзе. Одна из дверей автобуса оказалась открытой. Во время поворота через нее выпала на автодорогу 86-летняя женщина. Известно, что после падения, автобус наехал на пострадавшую задним колесом.

Пенсионерка выпала из движущегося автобуса в Бресте
Фото: УВД Брестского облисполкома

В результате происшествия пенсионерка серьезно травмирована. Она была помещена с открытым переломом голени в реанимацию Брестской городской больницы СМП. Специалисты проводят проверку по факту дорожно-транспортного происшествия.

В июне в Бресте водитель легковушки наехал на пенсионерку с внуком (читать далее).

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Теги: Брест
 
 
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Новости Беларуси. Пожилая жительница Бреста выпала из автобуса во время движения. Эту информацию сообщает УВД Брестского облисполкома. Несчастный случай...
 
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