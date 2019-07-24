Пенсионерка выпала из движущегося автобуса в Бресте

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Пожилая жительница Бреста выпала из автобуса во время движения. Эту информацию сообщает УВД Брестского облисполкома.

Несчастный случай произошел 24 июля на ул. Орджоникидзе. Одна из дверей автобуса оказалась открытой. Во время поворота через нее выпала на автодорогу 86-летняя женщина. Известно, что после падения, автобус наехал на пострадавшую задним колесом.



Фото: УВД Брестского облисполкома

В результате происшествия пенсионерка серьезно травмирована. Она была помещена с открытым переломом голени в реанимацию Брестской городской больницы СМП. Специалисты проводят проверку по факту дорожно-транспортного происшествия.