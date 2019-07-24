В Минске пройдет крупный семейный фестиваль интерактивных развлечений

Источник материала: Аргументы и факты

Праздник в минском парке Победы на День танкиста, ставший за последние два года одним из самых популярных мероприятий у жителей и гостей столицы, в 2019 году выйдет на новый уровень, объединившись с WG Fest – фестивалем любителей игр Wargaming, ранее проводившимся в Москве. 15 сентября WG «Fest 2019: День Танкиста» развернется на территории 100 га и будет развлекать в Минске сотни тысяч гостей, а разработчики Wargaming со всего мира поделятся с ними новостями любимых игр и представят новые.

«В этом году мы впервые соберем наши крупнейшие праздники и наших игроков вместе — на грандиозном семейном фестивале интерактивных развлечений, — поделился с «АиФ» глава издательского подразделения Wargaming в СНГ Андрей МУРАВЬЕВ. — Если вы хотите ощутить максимальный уровень праздничной атмосферы, если вы любите весело проводить время с семьей и друзьями — обязательно приходите на WG Fest 2019: День Танкиста!»

В прошлом году День танкиста в Минске отмечали более 200 тыс. человек из 10 стран, «WG Fest 2019: День Танкиста» готовится повторить этот успех.

Помимо атмосферы танкового братства, общения с создателями самых разных игр и медийными персонами, гостей парка Победы 15 сентября будут ожидать значительно расширенная по сравнению с прошлым годом программа развлечений для всей семьи. Она будет включать в себя турниры по играм Wargaming с призами, тематические фотозоны, фудкорты, аттракционы, конкурсы, мастер-классы, концерт известных музыкальных исполнителей, масштабный фейерверк и многое другое. Вход на праздник, проводящийся при поддержке Минского исполнительного комитета в рамках Дня города, традиционно будет бесплатным.

Состав музыкальных хедлайнеров «WG Fest: День Танкиста» и дополнительная информация о многочисленных развлечениях, которые фестиваль предложит посетителям, будут объявлены позже. Организаторы обещают большие сюрпризы.

СПРАВКА «АиФ»

Wargaming – один из крупнейших мировых издателей и разработчиков на рынке free-to-play MMO. Сегодня компания, основанная в 1998 году, располагает офисами по всему миру и насчитывает более 4,5 тыс. сотрудников.

Аудитория игр Wargaming, включая флагманские проекты World of Tanks и World of Warships, охватывает более 200 млн пользователей на всех крупных игровых платформах.