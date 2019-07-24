ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Минске пройдет крупный семейный фестиваль интерактивных развлечений

25.07.2019 12:28 — Разное | Аргументы и факты  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Аргументы и факты

В Минске пройдет крупный семейный фестиваль интерактивных развлечений
Wargaming

Праздник в минском парке Победы на День танкиста, ставший за последние два года одним из самых популярных мероприятий у жителей и гостей столицы, в 2019 году выйдет на новый уровень, объединившись с WG Fest – фестивалем любителей игр Wargaming, ранее проводившимся в Москве. 15 сентября WG «Fest 2019: День Танкиста» развернется на территории 100 га и будет развлекать в Минске сотни тысяч гостей, а разработчики Wargaming со всего мира поделятся с ними новостями любимых игр и представят новые.

«В этом году мы впервые соберем наши крупнейшие праздники и наших игроков вместе — на грандиозном семейном фестивале интерактивных развлечений, — поделился с «АиФ» глава издательского подразделения Wargaming в СНГ Андрей МУРАВЬЕВ. — Если вы хотите ощутить максимальный уровень праздничной атмосферы, если вы любите весело проводить время с семьей и друзьями — обязательно приходите на WG Fest 2019: День Танкиста!»

В прошлом году День танкиста в Минске отмечали более 200 тыс. человек из 10 стран, «WG Fest 2019: День Танкиста» готовится повторить этот успех.

Помимо атмосферы танкового братства, общения с создателями самых разных игр и медийными персонами, гостей парка Победы 15 сентября будут ожидать значительно расширенная по сравнению с прошлым годом программа развлечений для всей семьи. Она будет включать в себя турниры по играм Wargaming с призами, тематические фотозоны, фудкорты, аттракционы, конкурсы, мастер-классы, концерт известных музыкальных исполнителей, масштабный фейерверк и многое другое. Вход на праздник, проводящийся при поддержке Минского исполнительного комитета в рамках Дня города, традиционно будет бесплатным.

В Минске пройдет крупный семейный фестиваль интерактивных развлечений Танк в квартире. Как дополненная реальность проникает в нашу жизнь?

Состав музыкальных хедлайнеров «WG Fest: День Танкиста» и дополнительная информация о многочисленных развлечениях, которые фестиваль предложит посетителям, будут объявлены позже. Организаторы обещают большие сюрпризы.

СПРАВКА «АиФ»

Wargaming – один из крупнейших мировых издателей и разработчиков на рынке free-to-play MMO. Сегодня компания, основанная в 1998 году, располагает офисами по всему миру и насчитывает более 4,5 тыс. сотрудников.

Аудитория игр Wargaming, включая флагманские проекты World of Tanks и World of Warships, охватывает более 200 млн пользователей на всех крупных игровых платформах.

 
Теги: Новости, Минск
 
 
Ссылка на источник 50
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
День Танкиста-2019 выходит на новый уровень и объединяется с Wargaming Fest. 15 сентября в парке Победы в Минске пройдет крупнейший в Европе семейный фестиваль...
 
Новости дня
Новости разные
 
ЦИК Украины обработал 99,86 процентов электронных протоколов по выборам в Раду
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

24.07.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
25.07.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
Новости Хотимска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

  • 21.by

  • балетки лакосте женские вот
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика