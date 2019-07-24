ЦИК Украины обработал 99,86 процентов электронных протоколов по выборам в Раду

Источник материала: Ежедневник





По данным обработки 99,86% электронных протоколов, партия "Слуга народа" продолжает лидировать на парламентских выборах в Украине.

Соответствующие данные размещены на сайте Центральной избирательной комиссии, сообщает УНИАН .

За "Слугу народа" проголосовали 43,17% избирателей (6 млн 297 тыс. 457 голосов), партию "Оппозиционная платформа - За жизнь" поддержали 13,03% (1 млн 901 тыс. 386 голосов), ВО "Батькивщина" - 8,18% (1 млн 194 тыс. 492 голоса), "Европейскую солидарность" - 8,10% (1 млн 182 тыс. 689 голосов), "Голос" - 5,83% (850 тыс. 449 голосов).

За другие партии проголосовали менее 5% избирателей. Как говорится в сюжете ТСН, в настоящее время неизвестно, будут ли сегодня полученные оставшиеся 0,14% электронных протоколов. В отдельных округах идут судебные тяжбы, но где именно - в ЦИК не говорят.