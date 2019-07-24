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Под Могилевом Volkswagen насмерть сбил 59-летнего велосипедиста
Источник материала: Tut.by
В Могилевском районе 25 июля Volkswagen насмерть сбил 59-летнего велосипедиста,
ДТП произошло в 01.10. За рулем VW был 31-летний житель Москвы. В авто была также 11-летняя жительница города Винница, гражданка Украины.
По данным ГАИ, вблизи деревни Дары водитель проявил невнимательность и сбил велосипедиста, который двигался в попутном направлении по краю проезжей части. Могилевчанин погиб на месте.
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Пострадали водитель авто и 11-летняя пассажирка.
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