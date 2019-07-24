Под Могилевом Volkswagen насмерть сбил 59-летнего велосипедиста

Источник материала: Tut.by

В Могилевском районе 25 июля Volkswagen насмерть сбил 59-летнего велосипедиста, сообщили в УВД Могоблисполкома. Водитель авто и 11-летняя пассажирка — с травмами в больнице.



Фото: mogilev.mvd.gov.by

ДТП произошло в 01.10. За рулем VW был 31-летний житель Москвы. В авто была также 11-летняя жительница города Винница, гражданка Украины.

По данным ГАИ, вблизи деревни Дары водитель проявил невнимательность и сбил велосипедиста, который двигался в попутном направлении по краю проезжей части. Могилевчанин погиб на месте.