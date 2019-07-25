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Что нужно знать и куда обращаться, чтобы стать сотрудником Департамента охраны.

25.07.2019 — Разное | Клiч Радзiмы  
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Источник материала: Клiч Радзiмы

 

Что нужно знать и куда обращаться, чтобы стать сотрудником Департамента охраны.Молодые люди, выбирая службу в органах внутренних дел, совершают осознанный шаг к благородному делу по защите жизни, здоровья, чести, достоинства, прав, свобод и законных интересов граждан, интересов общества и государства от преступных и иных противоправных посягательств.

Что нужно знать и куда обращаться, чтобы стать сотрудником Департамента охраны. На должности рядового, младшего, среднего и старшего начальствующего состава принимаются граждане, как правило – не старше 28 лет. На указанные должности могут быть приняты граждане старше 28 лет, если к моменту достижения предельного возраста состояния на службе они будут иметь право на пенсию за выслугу лет. Не могут рассчитывать на службу в органах внутренних дел в подразделениях охраны  ранее судимые лица, а также граждане, признанные недееспособными или ограниченно дееспособными решением суда, вступившим в законную силу. Наличие подтвержденного в медицинском учреждении заболевания, препятствующего исполнению должностных обязанностей, также является основанием для отказа в приеме на службу.

Этапы оформления кандидатов, впервые принимаемых на службу в органы внутренних дел

Сотрудником кадровой службы при обращении гражданина выясняются следующие вопросы, согласно предъявляемым требованиям для оформления на службу в органы внутренних дел Республики Беларусь:

— возраст;

— гражданство;

— наличие образования, специальность по образованию;

— степень годности по результатам комиссии в районном военном комиссариате;

— проходил ли ранее службу в органах внутренних дел;

— наличие судимости у него и его близких родственников.

Кандидату выдаются бланки для заполнения:

— анкета;

— автобиография;

— декларации;

— перечень необходимых документов для предоставления в комплектующий орган;

— перечень необходимых документов для прохождения военно-врачебной комиссии;

— направление для прохождения военно-врачебной комиссии;

— индивидуальная ведомость физической подготовленности для сдачи зачетов.

После заполнения кандидатом анкеты, автобиографии и предоставления в комплектующий орган проводится:

— проверка достоверности заполнения анкеты и автобиографии;

— оформление запросов для проведения специальной проверки.

Направляются запросы:

— для предоставления сведений о степени годности кандидата к службе в Вооруженных Силах в РВК, где кандидат состоит на воинском учете;

— для получения характеристик на кандидата (в учебные заведения, войсковые части, предприятия, организации и учреждения, где ранее кандидат обучался, проходил службу и работал).

Кандидат предоставляет рекомендации-поручительства сотрудников либо пенсионеров ОВД о целесообразности приема его на службу.

После полного изучения предоставленных документов, результатов специальной проверки и положительного прохождения ВВК кандидат направляется для прохождения предварительной стажировки в предполагаемой должности.

В случае успешного прохождения предварительной стажировки, вопрос о приеме на службу в ОВД рассматривается на аттестационных комиссиях комплектующего органа, которые ходатайствуют о приеме кандидата на службу в ОВД и направлении его на первоначальную подготовку.

Курсанты, проходящие первоначальную подготовку, обеспечиваются бесплатным обмундированием, питанием, медицинским обслуживанием, проживанием, коммунально-бытовыми услугами. В установленном порядке им выплачивается денежное довольствие. Пройдя первоначальную подготовку, сотрудники направляются в подразделения охраны для продолжения несения службы на местах.

Для решения вопроса о приеме на службу необходимо обратиться в отделение Департамента охраны по адресу: г.п.Шарковщина, ул. Пушкина, 13. При себе нужно иметь паспорт, военный билет, документ об образовании, свидетельство о рождении, трудовую книжку.

 

В. МОРОЗОВ, начальник Шарковщинского отделения Департамента охраны МВД Республики Беларусь, майор милиции

 

 

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