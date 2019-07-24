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Выход из метро на площадь Независимости закроют до 10 августа

25.07.2019 12:36 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В связи с производством работ по объектам примыкания 3-ей линии метрополитена на станции "Площадь Ленина" с 27 июля по 10 августа 2019 года будет закрыт вестибюль №2 со стороны пл. Независимости.

Вход и выход на станцию "Площадь Ленина" будет осуществляться через вестибюль №1 со стороны Привокзальной площади (железнодорожный вокзал), сообщает metropoliten.by
 
 
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В связи с производством работ по объектам примыкания 3-ей линии метрополитена на станции "Площадь Ленина" с 27 июля по 10 августа 2019 года будет закрыт вестибюль №2 со...
 
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