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Выход из метро на площадь Независимости закроют до 10 августа
Источник материала: Партизан
В связи с производством работ по объектам примыкания 3-ей линии метрополитена на станции "Площадь Ленина" с 27 июля по 10 августа 2019 года будет закрыт вестибюль №2 со стороны пл. Независимости.
Вход и выход на станцию "Площадь Ленина" будет осуществляться через вестибюль №1 со стороны Привокзальной площади (железнодорожный вокзал), сообщает
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В связи с производством работ по объектам примыкания 3-ей линии метрополитена на станции "Площадь Ленина" с 27 июля по 10 августа 2019 года будет закрыт вестибюль №2 со...
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